Nový výskum ukázal, ako dlho ľudí chránia vakcíny proti COVID-19

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 podľa novej štúdie poskytujú iba krátkodobú ochranu a aktuálne posilňovacie dávky sú nevyhnutné pre spoľahlivú imunitnú obranu proti vírusu.

Zistenia zverejnené v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences poskytujú ďalší dôkaz, že posilňovacie dávky vakcíny sú kľúčovým prístupom k obmedzeniu opakovaných infekcií Covid-19.

Výskumníci z Yale School of Public Health v USA kvantifikovali pravdepodobnosť budúcej infekcie po prirodzenom prekonaní infekcie alebo očkovaní vakcínami Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca.

mRNA vakcíny chránia najdlhšie

Riziko podľa vedcov závisí od typu vakcíny, pričom mRNA vakcíny ako tie od spoločností Pfizer a Moderna ponúkajú najdlhšiu dobu ochrany. Výskum zistil, že mRNA vakcíny ponúkajú imunitnú ochranu takmer trikrát dlhšiu ako prirodzená imunita po prekonaní infekcie aj vakcíny Johnson & Johnson a AstraZeneca.

Hlavný autor štúdie Jeffrey Townsend z Yale School of Public Health uviedol:

"Vakcíny mRNA produkujú najvyššie úrovne protilátkovej odpovede a v našej analýze poskytujú trvalejšiu ochranu ako iné vakcíny alebo expozície. Je však dôležité si uvedomiť, že prirodzená imunita a očkovanie sa navzájom nevylučujú. Mnoho ľudí bude mať čiastočnú imunitu z viacerých zdrojov, takže pochopenie relatívnej trvanlivosti je kľúčom k rozhodnutiu, kedy poskytnúť podporu svojmu imunitnému systému."

Štúdia zistila, že na ochranu pred opakovanou infekciou novým koronavírusom sú potrebné posilňovacie dávky vakcíny, ktoré sú prispôsobené na zmeny vo víruse, ktoré sú prirodzenou súčasťou vývoja vírusov. Spoluautor štúdie Alex Dornburg uviedol:

"Zvykneme zabúdať, že s týmto vírusom sme v pretekoch v zbrojení a že si vyvinie spôsoby, ako sa vyhnúť našej prirodzenej, ako aj akejkoľvek imunitnej odpovedi z vakcíny. Ako sme videli pri variante Omicron, vakcíny proti skorým vírusovým kmeňom sú menej účinné v boji proti novým kmeňom vírusu."

Staršie vakcíny nie sú tak účinné proti novým kmeňom

V štúdii vedci odhadli riziká infekcie vírusom Covid-19 porovnaním s pravdepodobnosťou reinfekcie pozorovanou u endemických koronavírusov, ako sú tie, ktoré spôsobujú bežné prechladnutie.

"SARS-CoV-2 odzrkadľuje iné endemické koronavírusy, ktoré sa tiež vyvíjajú a reinfikujú nás napriek prirodzenej imunite voči skorším kmeňom," povedal Dr Townsend.

Štúdia však mala isté obmedzenia a výskumníci tvrdia, že zameranie na imunitu sprostredkovanú protilátkami vo výskume „maskuje“ ďalšie faktory, ako sú rozdiely vo veku, imunitný stav, závažnosť infekcie, odpoveď na vakcínu a pamäť T- a B-buniek imunitného systému.

"Náš prístup neberie do úvahy tieto faktory ani ich interakcie," uviedli vedci a dodali, že protilátky sa ukázali ako dominantná zložka imunitného systému, ktorá poskytuje ochranu pred infekciou novým koronavírusom.

„Nepretržitá aktualizácia našich očkovaní a preočkovaní je rozhodujúca pre náš boj proti SARS-CoV-2,“ dodal Dr Townsend.