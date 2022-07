Žilinka: Označovať obvinených v prípravnom konaní za zločincov je neprijateľné

DNES - 13:52

Bratislava Správy » Domáce

Označovať v prípravnom konaní obvinené osoby za "zločincov" je absolútne neprijateľné, neprípustné a odporujúce zásade prezumpcie neviny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie mimovládnych organizácií Nadácia Zastavme korupciu a Via Iuris v súvislosti so spustením podpisovej akcie za zmenu paragrafu 363.

„Stíhanie obvineného je možné len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom, preto je povinnosťou generálneho prokurátora nezákonné rozhodnutia a postupy orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) korigovať a tým garantovať zákonnosť,“ skonštatoval Žilinka. Mimovládne organizácie spustili podpisovú akciu za zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku. Ten umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípade, že ním bol porušený zákon. Mimovládky vyzývajú vládu a koaličných poslancov, aby upravili právomoci generálneho prokurátora tak, aby tento paragraf „nepomáhal zločincom unikať pred súdom“. Generálna prokuratúra (GP) SR už skôr odmietla tvrdenia o nadmernom či neprimeranom používaní paragrafu 363 Trestného poriadku. Podľa štatistiky prokuratúry je podiel zrušených právoplatných rozhodnutí generálnym prokurátorom na celkovom počte návrhov oprávnených osôb oproti predchádzajúcim rokom podstatne nižší. Prokuratúra informovala, že v roku 2021 bol tento podiel 13,55 percenta, predvlani to bolo 16,25 percenta a v roku 2019 viac ako 19 percent. Zdieľať tento článok na Facebooku