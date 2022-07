V UNLP Košice zakázali návštevy, zaviedli aj testovanie pred hospitalizáciou

Dôvodom je nárast počtu pacientov s ochorením COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

„Chránime pacientov a zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú. Akonáhle bude epidemiologická situácia priaznivejšia, umožníme pacientom opäť návštevy,“ povedal riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa.

Z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 zaviedli aj povinnosť testovania pacientov na toto ochorenie pred hospitalizáciou. „Každý pacient, ktorý je prijatý na hospitalizáciu, musí byť otestovaný. Typ testu na dôkaz COVID-19 určuje lekár,“ dodal Beňa, podľa ktorého sú pacienti v prípade potreby testovaní aj počas hospitalizácie.

Podľa prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny (KICM) Pavla Jarčušku stúpa počet pacientov s ochorením COVID-19, ktorí sa dostávajú do nemocnice. „Pred pár týždňami sme mali hospitalizovaných do 15 pacientov, v súčasnosti je to 20 - 24 pacientov na klinike infektológie, dvaja pacienti sú na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS),“ spresnil s tým, že zdravotný stav jednej pacientky si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Hospitalizovaná je na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny.

„V zmysle príkazu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR môžu byť pacienti, ktorí prišli na hospitalizáciu s iným zdravotným problémom a boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, umiestení na lôžkach tých oddelení, ktoré im vedia poskytnúť primeranú zdravotnú starostlivosť vo vzťahu k základnému ochoreniu,“ vysvetlila Krišková. Podľa jej slov sú v UNLP pre takýchto pacientov zriadené na oddeleniach a klinikách takzvané izolačné izby.