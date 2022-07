​Video: Zásah polície mnohým dvíha obočia. Naozaj sa takto snažili spacifikovať útočníka?

V deň osláv Dňa nezávislosti 2022 došlo na predmestí Chicaga k masovej streľbe, pri ktorej 21-ročný Robert Crimo zabil najmenej sedem ľudí a ďalších 35 zranil. Po prvotnom výsluchu sa mladík priznal k činu, a okrem toho dosvedčil, že plánoval aj ďalšiu streľbu v štáte Wisconsin.

Crima zadržali po niekoľkohodinovom prenasledovaní, pričom na verejnosť prenikol záznam z policajného zásahu. Jeho autorom je vodič vozidla, ktoré práve prechádzalo cez križovatku, na ktorej došlo k zadržaniu.

Video of Robert Crimo III arrest. "Do me a favor, get on your knees, get on your knees lay down flat on your stomach." https://t.co/mrVLkv6AEg pic.twitter.com/VtWBXFZbWN