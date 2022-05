Spánková úzkosť: 8 príznakov, podľa ktorých zistíte, že trápi aj vás

Generalizovaná úzkostná porucha je psychiatrický pojem, ktorý zastrešuje viacero podtypov úzkosti. Pacient môže trpieť napríklad sociálnou úzkosťou, pri ktorej má nevysvetliteľný strach zo spoločnosti, alebo panickou poruchou, ktorú sprevádzajú panické ataky.

Každý druh úzkostnej poruchy sa vyznačuje vlastnou sadou príznakov. Výnimkou nie je ani spánková úzkosť, ktorá sa podpisuje nielen na psychickom, ale aj fyzickom zdraví.

K fyzickým príznakom spánkovej úzkosti patrí:

rýchly tep

búšenie srdca

dýchavičnosť

bolesť hrudníka

závrat

potenie

nevoľnosť

triaška

K výskytu týchto príznakov môže dôjsť buď predtým alebo počas toho, ako sa človek ukladá na spánok. Ich hlavnou nevýhodou je to, že majú dramatický vplyv na množstvo a kvalitu spánku.

Spánok je nevyhnutný pre správny chod celého organizmu. V prípade jeho nedostatku, ktorý nastáva pri spánkovej úzkosti, dochádza k ďalšiemu zhoršeniu niektorých jej príznakov, ako je napríklad nervozita.

Podobne, ako ďalšie typy úzkosti, aj spánková úzkosť sa lieči pomocou psychoterapie. Najúčinnejšou formou je kognitívno-behaviorálna terapia, no využívajú sa aj antidepresíva a podporné doplnky.

Pri liečbe spánkovej úzkosti je mimoriadne dôležitá aj spánková hygiena a vhodné návyky. Počas dňa by ste sa nemali vyhýbať fyzickej aktivite, ktorá podporuje uvoľňovanie endorfínov, a tak zlepšuje náladu a uvoľňuje telo.

Odporúča sa aj dodržiavanie pravidelného spánkového režimu. Do postele by ste si mali líhať každý deň v tom istom čase, aby si telo zvyklo na pravidelný režim. Niektorým pacientom tiež pomáha zapisovanie si myšlienok do denníka, vďaka čomu sa z mysle vylučujú nepríjemné myšlienky.

V prípade, že vás spánková úzkosť oberá o zdravý spánok, pomôže vám aj obmedzenie kofeínu a alkoholu. Takisto by ste mali zvážiť skoncovanie s fajčením.