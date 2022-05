Tento olej zbytočne škodí panvici. Pri opekaní ho radšej nepoužívajte

Francúzska prémiová značka kuchynských potrieb Le Creuset varuje zákazníkov pred používaním olivového oleja pri príprave jedla v nepriľnavej panvici. Podľa výrobcov tento druh totiž vrie pri nižších teplotách ako iné oleje, a tak viac poškodzuje povrch panvice.

Le Creuset tak reagovala na sťažnosť zákazníka, ktorý postrehol poškodenie panvice rýchlo po kúpe. „Odporúčame sa vyhnúť používaniu olivového oleja, a používať oleje s vyšším bodom varu, ako je repkový, kokosový a slnečnicový olej,“ uviedla spoločnosť v stanovisku.

Podľa výrobcov olivový olej vrie pri veľmi nízkych teplotách, následkom čoho sa na panvici rýchlo pripáli. Na povrchu preto ostáva hnedé rezíduum, ktoré obmedzuje kontakt jedla s panvicou.

„Odporúčame občas rozotrieť olej po povrchu panvice a takto ho tam nechať, čo pomáha uchrániť jej kvalitu,“ radí na záver Le Creuset.

S podobným varovaním prišla aj britská spoločnosť John Lewis: „Upozorňujeme zákazníkov, že olivový olej môže na povrchu keramickej panvice zuhoľnieť, kvôli čomu za sebou zanecháva rezíduum,“ informuje spoločnosť.

Špičkový škótsky šéfkuchár Mark Greenaway potvrdzuje predošlé vyhlásenia svojím tvrdením, že olivový olej by sa mal používať len na dochutenie jedla. „S olivovým olejom by ste nikdy nemali variť. Mal by sa používať výhradne v závere receptu.“

Greenaway dodáva, že olivový olej odstraňuje teflón z nepriľnavého povrchu a „spaľuje“ tradičné panvice.

Olivový olej patrí k nerafinovaným olejom s nižším bodom varu. Zároveň obsahuje viac minerálov, enzýmov a iných zložiek, ktoré sa pri spracovaní iných olejov vytrácajú. K olejom s vyšším bodom varu patrí aj avokádový, mandľový, repkový, kukuričný a arašidový olej.