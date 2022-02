Kuleba na Twitteri: Rusko začalo totálnu inváziu Ukrajiny

„Putin práve začal totálnu inváziu Ukrajiny,“ napísal Kuleba na Twitteri a dodal, že v ukrajinských mestách zaznamenali výbuchy.

Kuleba útoky označil za vojnu „agresie“. „Ukrajina sa bude brániť a zvíťazí. Svet môže a musí Putina zastaviť. Čas konať prichádza teraz,“ napísal ukrajinský minister.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.