Putin: Minské dohody už neexistujú, Ukrajinu treba demilitarizovať

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že dohody z Minska, ktoré boli zamerané na urovnanie konfliktu v Donbase, "už neexistujú". Vyslovil sa za demilitarizáciu súčasnej Ukrajiny a zdôraznil, že Ruská federácia je kategoricky proti prijatiu Ukrajiny do NATO. Najlepším riešením by podľa Putina bolo, keby sa samotný Kyjev vzdal vstupu do aliancie.

Rusko uznalo Doneckú a Luhanskú ľudovú republiku (DĽR a LĽR) v rámci hraníc stanovených v ich ústavách, povedal novinárom v Moskve Vladimir Putin. Dodal, že ich ústavy definujú tieto hranice v rámci Doneckej a Luhanskej oblasti v čase, keď obe entity boli súčasťou Ukrajiny.

Putin to podľa agentúry TASS uviedol na brífingu po rokovaní s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom.