Na hudobný festival Colours of Ostrava príde škótska skupina Franz Ferdinand

Oznámili to v pondelok jeho usporiadatelia. Toto podujatie sa uskutoční od 13. do 16. júla v priemyselnej oblasti ostravských Dolných Vítkovíc.

Formácia Franz Ferdinand, držiteľka ocenení Brit Awards, Mercury Prize a niekoľkých nominácií na Grammy, ktorá tento rok oslavuje 20 rokov svojej existencie, privezie do Ostravy výber svojich najväčších hitov z plánovaného kompilačného albumu Hits to the Head.

„Franz Ferdinand uzatvárajú zostavu hlavných hviezd tohto ročníka. Zahrajú na hlavnom festivalovom pódiu pred kapelou The Killers. Bude to radostný gitarový večer,“ vyhlásila riaditeľka ostravského festivalu Zlata Holušová, ktorú citoval webový spravodajský portál Novinky.cz.

Usporiadatelia už predtým oznámili, že na festivale sa v roku 2022 predstavia The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Kings of Convenience, Youssou N’Dour, Modest Mouse, Phoebe Bridgers, Princess Nokia, Sleaford Mods, Hiromi, Wardruna a ďalší.

Okrem zahraničných aj domácich kapiel ponúkne festival na mnohých pódiách bohatý sprievodný program, napríklad medzinárodné fórum Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy či výtvarné inštalácie.

Colours of Ostrava je multižánrový hudobný festival, organizovaný každoročne od roku 2002. Od roku 2012 sa festival koná v priemyselnom areáli národnej kultúrnej pamiatky Dolní oblast Vítkovice neďaleko centra Ostravy.