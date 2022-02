Jubilantka Tlučková: Teší ma, keď hrám postavu, v ktorej sa divák spozná

Divadelná, televízna i dabingová herečka Zuzana Tlučková sa umeleckej tvorbe venuje už od detstva. V spolupráci so Štefanom Skrúcaným, Miroslavom Nogom, Pavlom Juráňom a ďalšími sa pred publikom prezentovala najmä ako komediálna herečka, ale presvedčivo dokázala stvárniť aj vážnejšie postavy.

Zuzana Tlučková sa narodila 9. februára 1962 v Košiciach. Ako osemročná sa prihlásila na dramatický odbor v Ľudovej škole umenia. „Keď prišli prvé predstavenia a úspechy, utvrdilo ma to v mojom presvedčení, že toto je cesta po ktorej chcem ísť,“ odkryla pre TASR svoje herecké začiatky. Už v detstve dostala príležitosť účinkovať v populárnej hudobno-zábavnej relácii Zlatá brána, ktorú vysielalo košické štúdio Československej televízie.

Po gymnaziálnych štúdiách absolvovala v roku 1984 na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave odbor herectvo. „Keď som išla na prijímačky na VŠMU, bolo pre mňa prospešné, že som mala skúsenosti s účinkovaním v divadle, pred kamerou či rozhlasovým mikrofónom. Vedela som okamžite reagovať na požiadavky členov komisie, pred ktorou som skúšky skladala. Hoci sa neskôr niektorí pedagógovia snažili odstrániť z môjho prejavu nánosy, ktoré som si práve vďaka účinkovaniu v televízii priniesla,“ povedala herečka.

Ešte počas štúdia hosťovala v bratislavskom Divadle Nová scéna, stálou členkou tohto súboru sa stala v roku 1985. Do prvej veľkej divadelnej úlohy ju obsadil Vladimír Strnisko. V tragikomédii Višňový sad (1984) stelesnila mladučkú Aňu a ten istý režisér jej dal príležitosť aj v inscenácii Mandragora (Lucrezia, 1985). V úlohe Ježinky sa predviedla v predstavení Budzogáň, zbojnícky kapitán (1986) a ako Brooke Ashtonovú ju diváci mohli vidieť v komédii o divadelnom zákulisí s názvom Sardinky, na scénu, prosím... (1987).

Začiatkom 90-tych rokov začala herečka pôsobiť v slobodnom povolaní. Na pôde dnes už zaniknutého bratislavského Divadla West účinkovala v mimoriadne obľúbenej komédii Mandarínková izba (1998), v ktorej sa spolu s Marošom Krámarom, Pavlom Topoľským a Bibianou Ondrejkovou objavuje na scéne divadla Teatro Wüstenrot aj v súčasnosti.

Na otázku ako vníma skutočnosť, že je obsadzovaná väčšinou do komédií, Zuzana Tlučková odpovedala: „Uvedomujem si, že ma režiséri obsadzujú prevažne do komediálnych úloh. Neprekáža mi to, mám rada humor a smiech. Mnohé životné situácie sa vďaka humoru dajú zvládnuť, aj keď niekedy to môže byť taký smiech cez slzy... ale humor k životu neodmysliteľne patrí. Teší ma, keď na javisku hrám postavu, v ktorej sa divák spozná a napriek tomu sa dokáže na tom pobaviť a zasmiať. A keď nás po predstavení hľadisko odmení neutíchajúcim potleskom, uvedomujem si, že som si vybrala nádherné povolanie a že by som nemenila za nič na svete.“

Zuzana Tlučková si zahrala aj vo viacerých muzikáloch. Bohyňu Isis stelesnila v inscenácii Kleopatra (2004), úlohy Anjela sa ujala v hudobno-dramatickom diele Na skle maľované (2005) a nechýbala ani Hello, Dolly! (Irene Mollyová, 2006). V roku 2015 prišla herečka s nápadom vytvoriť inscenáciu s názvom Všade dobre, ktorá bola inšpirovaná skutočnou udalosťou.

„Predstavenie Všade dobre som produkovala a zároveň som v ňom spolu s Paľom Topoľským a Rasťom Piškom aj účinkovala. Námetom bola reportáž, ktorú som videla. Týkala sa manželov, ktorí sa po exekúcii ocitli na ulici a žili v aute. Ako človeka ma to hlboko zasiahlo a na dotyčný pár som neprestala myslieť. Dokonca som sa im snažila aj pomôcť. Aké veľké bolo moje rozčarovanie, keď sa mi finančná čiastka, ktorú som manželom poslala, o týždeň vrátila s tým, že pomoc odmietli. Dlho som analyzovala kvôli čomu sa tak stalo, až som si uvedomila, že je to výborná téma na predstavenie. A hlavne aktuálna téma, bezdomovcom sa môžete stať ani sa nenazdáte. Rasťovi Piškovi sa námet zapáčil a napísal scenár. Predstavenie sme hrali tri divadelné sezóny a pochodili s ním celé Slovensko. Ešte aj dnes naň rada spomínam, mnohému som sa pri ňom naučila,“ uviedla pre TASR Zuzana Tlučková.

Herečka dostala priestor aj v televízii a vo filme. Pred kamerou sa objavila v snímke Výlet do mladosti (1983), účinkovala v televíznej inscenácii Kamenný chodníček (1985), v šesťdielnom televíznom filme Alžbetin Dvor (1986), v televíznych adaptáciách hier ako Tanec nad plačom (1989), Fuente Ovejuna (1990), Najdúch (1992) či Fiaker číslo 21 (1999). Bola tiež súčasťou humoristických relácií ako napríklad Recepty na slávu (1986), alebo Telecvoking (1996). Z televíznych obrazoviek je známa aj vďaka obľúbenému sitcomu Susedia (2006).

Umelkyňa pre TASR povedala, že si veľmi rada spomína na televíznu inscenáciu Marcové Ídy (1986): „Dielo režíroval Jozef Bednárik a ja som hrala Kleopatru. Mojim partnerom, Cézarom, bol Štefan Kvietik a pamätám si aká som bola šťastná, že s ním budem účinkovať.“

Momentálne možno herečku vidieť na javisku Divadla Komédie, kde hrá v inscenáciách Horúca sprcha (2017), či Klimaktérium... a čo? (2018). Divadlo Nová scéna plánuje od budúcej sezóny obnoviť predstavenie Rozum a cit (2019), kde sa opäť predstaví aj Zuzana Tlučková.