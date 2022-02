Viac sa venovať sebe samému. Ako naplniť toto novoročné predsavzatie?

Plnenie predsavzatí bežnému človeku vydrží týždeň, maximálne dva. Prinášame vám niekoľko tipov, ako novoročné predsavzatie venovať sa sebe samému reálne zvládnuť.

Splňte si detský sen

Vždy ste snívali o tom, že namaľujete obraz, vďaka ktorému sa z vás stane celosvetovo uznávaný umelec. Dnes také ambície nemáte, ale maľovanie vás stále láka. Štetec do ruky a poďme na to. Obraz, ktorý poznajú ľudia na celom svete, si môžete namaľovať aj sami. Maľovanie podľa čísel je pre umelcov vášho rangu to pravé. Nemusíte maľovať každý deň. Určite si konkrétny deň a čas a snažte sa to dodržať. Maľovať budete v sobotu popoludní. Zapáľte si sviečku, urobte kávu a vytvorte príjemnú uvoľnenú atmosféru. Na maľovanie sa budete celý týždeň tešiť. Presne o tom pri novoročných predsavzatiach ide. Máte si ich užívať, nie sa pri nich trápiť.

Začnite maličkosťami

Nedávajte si veľké predsavzatia. O ich naplnenie sa snažíte už roky a stále márne. Viete dobre, že do posilňovne ani tento rok nezablúdite. Výhovoriek sa nájde stále dosť. Každé ráno si spríjemnite jogou. Napríklad. Začnite s pozdravom slnku a neskôr k nemu niečo pridajte. Začnite deň krátkym cvičením, ktoré vás na celý deň príjemne naladí.

Jednu knihu do týždňa neprečítate. Dajte si predsavzatie, že každý deň pred spaním prečítate päť strán. Na prvý pohľad je to možno málo, ale je to vždy lepšie ako nič. Nakoniec zistíte, že ste prečítali viac kníh, ako počas všetkých predchádzajúcich rokov. Pravidelnosť je viac, ako množstvo prečítaných strán raz za uhorský rok.

Deň si poriadne naplánujte

Určite si priority. Ráno si v bodoch napíšte všetko, čo chcete v daný deň stihnúť. V pracovnom, ale aj súkromnom živote. Keď sa vám podarí napísanú úlohu splniť, odfajknite si ju. Výhodou plánovania je, že presne viete, čo máte robiť a nezmyselne neskáčete z jednej činnosti do druhej. Budete disciplinovanejší, dostanete čas pod kontrolu a ostane vám viac času na veci, ktoré vás zaujímajú.

Aj „NIE“ sa počíta

Zvyk je železná košeľa. Nenechajte si narušiť pravidelnosť, v ktorej niečo robíte. Keď si program narušíte raz, dvakrát, trikrát, je veľmi pravdepodobné, že sa k plneniu novoročných predsavzatí už nevrátite. Návšteva sa dá presunúť na iný deň. Do kina môžete ísť aj zajtra. Myslite na seba. Keď ste na dnes mali iný program, držte sa ho. Nemeňte ho len preto, že to od vás niekto očakáva. Občas treba povedať aj nie. Nakoniec si ľudia čas s vami strávený začnú viac vážiť a na vás sa budú ešte viac tešiť.

Naučte sa oddychovať

Nemusíte stále niečo robiť. Choďte na prechádzku. Oddychujte. Meditujte. Naučte sa tráviť čas sám so sebou. Spoločnosť je fajn, ale občas si od ľudí treba oddýchnuť. Nemusíte sa preto cítiť trápne a nikomu nemusíte nič vysvetľovať. Čas sám pre seba si darujte za odmenu. Zaslúžite si ho. Pokojne sa sám so sebou porozprávajte. Podľa vedcov je to prospešné. Usporiadate si myšlienky a nakoniec budete pracovať ešte efektívnejšie.

Poriadne sa vyspite

Spánok je pre bezproblémový chod nášho tela veľmi dôležitý. Keď sa ráno zobudíte svieži a plný energie, budete mať dosť síl na prekonanie každodenných prekážok a zo života sa budete viac tešiť. Denne by sme mali spánku venovať minimálne 8 hodín. Myslite na to, že spánok, ktorý ste zanedbali, už nikdy nedoženiete. Aj počas spánku venujete čas sebe samému. Nepripravujte sa oň.