Skontrolujte si toto nastavenie na WhatsApp, iba takto sa uchránite pred novými útokmi

WhatsApp patrí medzi najpopulárnejšie aplikácie na posielanie správ na svete. Po celom svete má viac ako 2 miliardy používateľov, čo z aplikácie robí jeden z najpopulárnejších prostriedkov na posielanie správ vôbec. Výhodou je, že sú správy kryptované, teda k nim máte prístup iba vy a ľudia, ktorým ich posielate. Aj napriek tomu ale používatelia aplikácie neustále čelia rôznym pokusom útočníkov o získanie prístupu k údajom a preto je dobré mať sa na pozore a využívať aj dodatočné riešenia zabezpečenia.

Jedna z najnovších metód útokov spočíva v tom, že ak sa útočníci dostali k niektorým vašim údajom, dokážu následne ukradnúť vaše telefónne číslo a priradiť ho k inej SIM karte. Následne vedia vaše číslo využiť na to, aby sa dostali k vašim dátam, keďže sa v mnohých prípadoch práve telefónne číslo používa na overovanie totožnosti pri prihlasovaní do služieb. Takto sa dokážu útočníci dostať k vášmu Facebooku, Instagramu, ale aj WhatsAppu a mnohým ďalším. Preto je vhodné bližšie sa pozrieť na možnosti dvojstupňového overovania.

Ako už samotný názov hovorí, je to metóda, ktorá pri prihlásení vyžaduje dodatočnú metódu overenia. Nebudú to teda len vaše prihlasovacie údaje, ale aj nejaký dodatočný kód, ktorý je náhodne vygenerovaný. Ten následne musíte v aplikácii zadať.

Vhodnou metódou na generovanie týchto kódov je používanie autentifikačných aplikácií, ktorých je na trhu dosť a môžete si ich jednoducho stiahnuť do telefónu a párovať so svojimi službami. Asi najznámejšou je Google Authenticator, ale môžete využiť aj Authy alebo Microsoft Authenticator a ďalšie. Vždy si potom stačí pri prihlásení do niektorej služby kliknúť na túto aplikáciu, získať vygenerovaný kód a s ním sa prihlásiť tam, kam potrebujete.

Ako to nastavíte vo WhatsAppe? Keď si otvoríte aplikáciu, v pravom hornom rohu môžete vidieť 3 bodky, po ich rozkliknutí sa vám objaví ponuka a v nej je dole možnosť Nastavenia. Kliknite na nastavenia a otvorí sa vám ponuka nastavení spolu s vaším profilom. Hneď hore je položka Účet, ktorá obsahuje zabezpečenie, súkromie a zmenu čísla. Kliknite na ňu a v ponuke, ktorá sa vám zobrazí, je aj položka Dvojfázové overenie a tu ho zapnete. Aplikácia samotná vás už krok za krokom prevedie nastavením dvojfázového overenia.

Takto si svoj účet ochránite, aby sa k nemu útočníci nedokázali tak ľahko dostať a vaše súkromné konverzácie zostanú naozaj súkromné.