​Túto chybu pri polievaní orchideí viac neopakujte!

Orchidey patria k najpestrejším izbovým rastlinám vôbec. Ide o pomerne náročnú rastlinu, ktorá si vyžaduje najmä špecifické svetelné a teplotné podmienky. Jedným z problémov, s ktorými sa pri starostlivosti o túto rastlinu stretávame, je ale aj správna zálievka.

Keďže orchidey dnes už ani v našich podmienkach nie sú raritou, na internete sa o nich dočítate množstvo informácií. Niektoré z nich pochádzajú z úst skúsených pestovateľov, iné zas treba vyhodnotiť ako babské povedačky.

Jedna z fám, ktorá môže pri častom opakovaní rastlinu až zabiť, je tá, že pri polievaní treba na vrch zeminy položiť ľadovú kocku. Tá sa vplyvom tepla z prostredia pomaly roztopí, vďaka čomu kvet poleje.

Odborníčka Silver Spenceová z internetového kvetinárstva Friends or Friends vysvetľuje, prečo je polievanie pomocou ľadu nebezpečné. „Toto by ste nikdy nemali robiť. Šokujete tým rastlinu chladom a je vysoko pravdepodobné, že jej tým ani nedodáte dostatok vody,“ hovorí Spenceová.

Namiesto toho by sme pri polievaní orchideí mali používať klasickú vodu z vodovodného kohútika alebo filtrovanú vodu. Ani jedna však rastline nedodá toľko živín, koľko by ich získala, ak by rástla vo voľnej prírode, a tak sa netreba báť ani hnojiva.

Frekvencia zálievky závisí od umiestnenia orchidey v domácnosti. Vo všeobecnosti sa tieto kvety polievajú raz za 7 až 10 dní, keď sú korene a zemina suché na dotyk. Prelievanie orchideí môže viesť k hnitiu koreňov a vzniku plesní.

Znak, ktorý dokazuje hnitie, sú korene sfarbené do tmavohneda až čierna. Takéto nahnité korene sú tiež často mäkké na dotyk a nedokážu ďalej vstrebávať vodu a živiny z pôdy. Ak má orchidea zhnité korene, jej listy prestanú rásť a môžu sa sfarbiť nažlto.