Koľko ušetríte, ak odpojíte nevyužívané spotrebiče zo zástrčky?

Ceny tepla sa zvyšujú, teploty na jeseň a v zime naopak klesajú. Čo robiť, ak chceme ušetriť? Naozaj sa ako jediný spôsob ponúka uťahovanie ventilu na radiátore?

V súvislosti so zdražovaním cien energií si mnohí neraz kladú otázku, koľko by sa podarilo ušetriť, ak by sme začali odpájať spotrebiče, ktoré inak nechávame zapojené v zástrčke.

Hovoríme pritom o spotrebičoch, ako je kávovar, umývačka riadu, mikrovlnka, televízor, rádio, hracia konzola, lampy, počítač, tlačiareň či práčka. Ak všetky tieto spotrebiče nechávame pripojené k sieti aj vtedy, keď sú vypnuté, čerpajú takzvanú „fantómovú energiu“.

Odhaduje sa, že v priemernej domácnosti sa nachádza asi 40 spotrebičov, ktoré neustále využívajú fantómovú energiu. Každý spotrebič samostatne spotrebuje len malé množstvo takejto elektriny, ale ak ich spotrebu vnímame globálne, dokopy sa môžu podieľať až na 10 percentách z celkovej energetickej spotreby domácnosti.

Za najväčších konzumentov fantómovej energie možno vo všeobecnosti označiť zariadenia s diaľkovým ovládaním, teda napríklad televízor, DVD prehrávač alebo hernú konzolu. Nasledujú routery, tlačiarne a modemy, nabíjačky (na mobil, tablet, laptop, GPS) a napokon osvetlené displeje (budík, mikrovlnka, všetky zariadenia s digitálnymi hodinami). Priemerný notebook zapojený do zástrčky dokáže spotrebovať okolo 9 wattov fantómovej energie.

Staršie zariadenia bez displeja alebo hodín, ako sú práčky a sušičky, odčerpávajú menšie množstvo fantómovej energie, lebo nie sú navrhnuté tak, aby pracovali aj v „standby“ režime. Žiaľ, pri starších zariadeniach na to doplácame ich vyššou energetickou spotrebou, keď sú zapnuté.

Kedy sa to oplatí

Dajme tomu, že máte v obývačke alebo pracovni zapojený starý videorekordér, ktorý denne po dobu jedného roka spotrebuje 13 wattov. Každý jeden watt elektrickej energie sa premietne do o niečo menej ako 9 kilowatthodín (kWh) za rok (1 watt x 24 hodín za deň x 365 dní v roku = 8760 wattov za rok = 8,76 kWh za rok).

13 wattov x 8,76 kWh za rok = 113,88 kWh za rok. Ak teda starý prehrávač denne spotrebuje 13 wattov, ročne to znamená úbytok 114 kilowatthodín.

Ak bežne platíte 11 centov za jednu kilowatthodinu (cena môže byť vyššia alebo nižšia v závislosti od dodávateľa a obdobia, v ktorom tento článok čítate), váš vypnutý videorekordér vás ročne stojí asi 12,53 eur, respektíve vyše jedného eura za mesiac. Z tohto uhla pohľadu to nevyzerá ako veľa peňazí, ale nezabúdajte na to, že doma môžete mať až 40 takýchto zariadení.

Jeden z najľahších spôsobov, ako odpojiť zariadenia z elektriky v čase, keď ich nevyužívate, je pripojiť ich k jednej alebo viacerým predlžovačkám so spínačom, ktorý stačí jednoducho vypnúť, keď sa v miestnosti nenachádzate.

U niektorých spotrebičov sa však rozhodne nedá hovoriť o ich pravidelnom odpájaní. Ako prvá príde na um chladnička, ale hovoríme aj o budíkoch či kávovare, s ktorými sa ťažko manipuluje, keď sa im po opätovnom pripojení k sieti zakaždým reštartuje systém.

Odpájanie spotrebičov, ktoré po vypnutí využívajú fantómovú energiu, z vás teda síce nespraví boháča, ale minimálne ušetrí 5 až 10 percent z výdavkov, ktoré ročne miniete na elektrinu.