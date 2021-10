Video: Pouličná speváčka netušila, že ju sleduje známy spevák. Spievala jeho pieseň

Pouličná speváčka zaujala svojim spevom dav ľudí, no vôbec netušila, že ju sleduje aj autor piesne, ktorú spievala. Radha Rao spievala pieseň „All of Me“ vo Faneuil Hall v Bostone, keď sa pri nej zastavil samotný John Legend, aby si ju vypočul. 22-ročná speváčka hrala na klávesoch a spočiatku netušila, že ju sleduje spevák ocenený Grammy, pretože mal na tvári rúško. Až keď si ho dal dole, tak si uvedomila, kto pred ňou stojí.

Legendovi sa jej výkon zjavne páčil, pretože jej prispel do pokladničky a zároveň ju objal. Rao pre Sky News uviedla, že bola v šoku, keď zbadala speváka, ktorého pieseň bežne spieva počas dvojhodinových vystúpení. "Bolo to niečo, čo som vôbec nečakala, ale bolo to úžasné prekvapenie. Som veľkým fanúšikom a on je veľkou inšpiráciou. Túto pieseň budem vždy spievať,“ uviedla.