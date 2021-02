Zadržiavate vetry? Tieto následky vás prinútia s tým prestať

Hlasné vypúšťanie plynov je v spoločnosti neakceptované, čomu však nezodpovedá jeho medicínska funkcia. Zadržiavanie plynov v črevách nie je prospešné ani prirodzené a podľa lekára pôsobiaceho v britskom Národnom zdravotníckom systéme je dokonca až škodlivé.

Lekár, na TikToku známy ako doktor Faraz, vo videu zverejnenom na sociálnej sieti vysvetľuje, že v každom ľudskom organizme sa počas dňa hromadia plyny. Dospelý človek tak denne vypustí plyny o objeme takmer 500 mililitrov. V prepočte doktora Faraza je to 20 uľavení za deň.

Podľa Faraza by sme vetry nemali zadržiavať ani v nevhodných situáciách. Ak to urobíme, plyny sa pokúsia uniknúť z organizmu inak – väčšinou pomocou grgania. Lekár vymenoval aj ďalšie nepríjemné dôvody, prečo by ste sa nemali báť uľaviť si.

„Plyny sa prirodzene tvoria v tráviacom trakte ako odpadový produkt. V črevách sa miešajú spolu so vzduchom, ktorý prehĺtame pri jedení a pití. Ak budete zadržiavať vetry, môžete sa stretnúť s pálením záhy, nafukovaním a bolesťou,“ hovorí doktor Faraz.

Keď už viete, že zadržiavanie plynov je nebezpečné, možno sa vám zídu aj informácie o tom, ako sa vyhnúť plynatosti. Tenké črevo len ťažko spracúva umelé sladidlá, a preto ich trávi dlhšie, čo prispieva aj k tvorbe plynov. Preto sa im treba v čo najväčšej miere vyhnúť.

Pri zapáchajúcich vetroch sú vinníkom najčastejšie bielkoviny. Ak s tým máte problém, znížte ich príjem na 1 gram na 1 kilo vašej telesnej hmotnosti Ak teda vážite 70 kilogramov, denne by ste nemali prijať viac ako 70 gramov bielkovín. Pri konzumácii mäsa a iných potravín s vysokým obsahom bielkovín si vždy doprajte aj dávku zeleniny. V nej možno nájsť vlákninu, ktorá pomáha s trávením.

Čo sa týka alkoholu, obmedziť by ste mali najmä príjem vína, ktoré obsahuje množstvo sulfátov, a tak okrem plynatosti spôsobuje aj zápach. Pri nadmernej tvorbe plynov vám pomôžu aj prípravky s obsahom mätového oleja alebo mätový čaj, ktoré uvoľňujú črevá.