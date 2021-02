Robo Opatovský: Reštart kultúry môže trvať aj niekoľko rokov

„Som zvedavý, ako budú ľudia reagovať na novú skladbu Blázon, ktorej text napísala Oľga Záblacká. Mám pocit, že ňou pokračuje príbeh, ktorý sa začal piesňou Keď muž miluje ženu. Bohužiaľ, hlavný aktér sklamal, vzťah pokašlal neverou. Je to krásny príbeh, už je natočený klip, práve sa strihá,“ uviedol Opatovský. Potvrdil, že podobne ako ostatní umelci bez možnosti koncertovať žije v čase koronakrízy z úspor. „Tie však pomaličky dochádzajú, možno to ešte udržím do marca, ale potom už aby som začal pracovať, lebo už bude zle. Od hypotéky mám prázdniny, ale potom sa prihlási banka, že treba splácať, 'leasingovka', pre nikoho to nie je jednoduché. Pani účtovníčka ma vždy učila, že treba mať rezervu na tri až štyri mesiace. Mal som ju, ale na jeden rok bez príjmu tu nikto nemá rezervu. On-line koncerty sú, bohužiaľ, len na udržanie si publika, aj tvorba nových skladieb. Ku každej piesni som napísal, že sa teším, keď ju spolu s mojimi muzikantmi zahráme fanúšikom naživo.“

A ako vidí Robo umenie a kultúru v roku 2021? Keď sa aj uvoľnia protipandemické opatrenia, budú ľudia bez peňazí chodiť do divadiel, kín a na koncerty? „Bude to úplný reštart kultúrneho segmentu, ktorý môže trvať aj niekoľko rokov. Pamätám si, keď som začínal spievať, chodili sme do klubov hrávať len za minimálny honorár, chceli sme odprezentovať niečo nové. V druhej polovici 90. rokov na nás chodilo 20 - 30 ľudí. Tento nový reštart bude znamenať, že na koncerty príde možno naozaj 50 ľudí, postupne, pomaly, verím, že sa to bude vylepšovať.“

Optimisticky naladený spevák však nevidí svet len v ružových farbách. Hoci sa snaží rozdávať nádej fanúšikom, nemôže byť v kontakte s kolegami a spolupracovníkmi tak, ako by si predstavoval. „Občas si zavoláme, ale väčšinou po takomto telefonáte som mal vždy zlý pocit, lebo nikto v našej branži pozitívne naladený nie je. Skôr je to o tom, že všetci čakáme, čo bude a kedy sa veci zmenia. Ale vyplakávať do médií je kontraproduktívne, lebo ľudia sa na nás pozerajú, že čo vôbec chceme,“ konštatoval Opatovský a poukázal tiež na potrebu zmeny komunikácie vrcholných predstaviteľov štátu. „Určite nevplýva na celý problém dobre, keď aj náš pán premiér povie, že umelci sú nejaká kasta, ktorá si má pomôcť sama. Komunikácia by sa mala vylepšiť, aby sa spoločnosť trošku upokojila, ale nevidím to dobre. Potrebujeme nádej, každý ju potrebuje.“

A aký má Opatovský odkaz pre ľudí, ktorí umelcov posielajú „k lopate“? „Nie som 'garážový umelec', som muzikant, ktorý musel študovať, šesť - sedem hodín som denne od svojich ôsmich rokov cvičil na gitare, až do skončenia konzervatória som drel, cvičím dodnes a nemám pocit, že som to dostal len tak,“ reaguje spevák, ktorý vyzýva tých, čo neuznávajú prácu umelcov, aby si to s nimi vymenili a predviedli sa: „Napríklad, tí šikovní, čo vedia postaviť perfektné domy, nech sa postavia na pódium a zabavia ľudí, aby odchádzali s koncertu naplnení emóciou. Toto tiež nie je ľahké, je to dar, ktorý nedostal každý. Ja som nedostal dar, že by som vedel opraviť elektriku, postaviť dom, ale dostal som iný dar. Niekto vie to, iný ono.“