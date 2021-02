Británia chce do mája zaočkovať všetkých ľudí nad 50 rokov

To či bude tento cieľ možné naplniť, však bude závisieť od dodávok vakcín, uviedol minister, ktorého citovala agentúra Reuters.

„Vakcinačný program v Spojenom kráľovstve má do mája zahrnúť všetkých deväť prioritných skupín,“ uvádza sa vo vyhlásení britského úradu vlády.

Podľa ministra Hancocka je rýchle a masívne očkovanie kľúčovou súčasťou snáh o znovuotvorenie britskej ekonomiky, zrušenie lockdownu a obnovenie normálneho života v krajine.

Vláda premiéra Borisa Johnsona doposiaľ uvádzala len to, že všetkých deviatim prioritným skupinám bude vakcína ponúknutá „počas jari“, v piatok termín dosiahnutia tohto cieľa spresnila.

Prvé štyri prioritné skupiny, do ktorých patrí približne 15 miliónov ľudí, by mali byť zaočkované do 15. februára. Medzi nich patria klienti a zamestnanci domovov dôchodcov, zdravotníci v prvej línii, ľudia nad 70 rokov a pacienti trpiaci obzvlášť závažnymi ochoreniami.

Do piatku sa v Spojenom kráľovstve podarilo zaočkovať takmer 11 miliónov ľudí (10,97 milióna). Do zvyšných piatich prioritných skupín (5-9), ktoré majú byť zaočkované do mája tohto roku, patrí približne 17 miliónov obyvateľov.