Všedné kožné ochorenie zvyšuje riziko úmrtia zo všetkých ochorení

S atopickým ekzémom zápasí 10-20 percent detí a 10 percent dospelých na celom svete. Ide o chronické ochorenie, pri ktorom dochádza k začervenaniu a podráždeniu pokožky na celom tele, pričom jeho príznaky sa zväčša periodicky zhoršujú a zlepšujú.

Atopický ekzém je zatiaľ neliečiteľný, ale existuje množstvo liekov a liečivých mastí, ktoré dokážu zmierniť jeho príznaky.

Hoci ide o kožné ochorenie, atopický ekzém má vplyv aj na ďalšie oblasti ľudského zdravia, čo dokázal aj článok publikovaný vo vedeckom žurnále Journal of Allergy and Clinical Immunology, podľa ktorého pacientom s atopickým ekzémom hrozí zvýšené riziko úmrtia zo všetkých druhov ochorení, pričom najviac ich ohrozujú infekčné ochorenia.

„Nedávne výskumy viedli k zmene pohľadu, akým sa dívame na atopický ekzém, od zamerania na pokožku a súvisiace alergické reakcie k vnímaniu ekzému ako súčasti ďalších dôležitých zdravotných ukazovateľov. Nedávno sme zistili, že atopický ekzém súvisí aj so vznikom infarktu myokardu, ischemickej porážky, angíny a srdcovým zlyhaním.“

Podľa profesorky klinickej epidemiológie na Londýnskej škole hygieny a tropickej medicíny Sinéad Langanovej sa len málo štúdií zaoberalo potenciálnym vplyvom atopického ekzému na riziko úmrtia. Preto sa to spolu s kolegami rozhodla zmeniť.

Štúdia, ktorá prebiehala od roku 1998 po rok 2016, zisťovala rozdiely medzi tromi miliónmi pacientov s atopickým ekzémom a bez neho. Jedným z jej cieľov bolo tiež zistiť, či má závažnosť ekzému vplyv na riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny.

Výsledky zdôrazňujú malú, ale podstatnú spojitosť medzi atopickým ekzémom a úmrtím z akejkoľvek príčiny – toto riziko u pacientov s ekzémom rastie o 4 percentá. Pod pojmom „úmrtie z akejkoľvek príčiny“ si pritom treba predstaviť napríklad dýchacie a tráviace ochorenia a ochorenia obehovej sústavy, ktoré boli pozorované v rámci výskumu.

Najhoršie výsledky v súvislosti so zisťovaním rizika úmrtia dosiahli pacienti so závažnou formou atopického ekzému. V porovnaní so zdravými ľuďmi u nich riziko všeobecného úmrtia stúpa až o 62 percent, pričom najväčšiu hrozbu pre ich zdravie predstavujú infekčné ochorenia.