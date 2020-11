FOTO: Top 10 izbových rastlín pre náročnejších pestovateľov

Izbové rastliny prinášajú do domova kus prírody, a pri správnej starostlivosti nás odmeňujú svojou krásou, ale aj čistejším vzduchom. Práve starostlivosť ale neraz býva kameňom úrazu nadšencov pestovania.

Najčastejším problémom pri starostlivosti o izbové rastliny býva umiestnenie. Okrem nedostatku svetla, alebo naopak jeho prebytku, rastline môže ublížiť aj nevhodná vlhkosť vzduchu. Nie vždy je preto vaša vina, že sa kvetom nedarí.

Pokiaľ sa chcete vyhnúť nadmerným starostiam, určite zabudnite na týchto 10 rastlín, ktoré naopak môžu poslúžiť náročnejším domácim záhradkárom.

1. Figovník lýrovolistý

Foto: Kowit Phatipreechakul/Shutterstock.com

Figovník neláka len tvarom svojich listov, ale aj ich jedinečnou sýtou farbou. Nevýhodou je, že sa mu darí len na mimoriadne presvetlených miestach. Figovník tiež ťažko znáša zmenu prostredia, čo dáva najavo aj opadávaním listov.

Ak po tejto rastlinke predsa len zatúžite, doprajte jej primeranú vlhkosť v ovzduší aj pôde. Treba sa však vyhnúť preliatiu.

2. Nefrolepka vznešená

Foto: Jeerayut Rianwed/Shutterstock.com

Paprade v domácnostiach vídať často, ale len máloktorý začiatočník si s nimi dokáže poradiť. Vyžadujú totiž vlhkosť vo vzduchu, čo sa v lete dosahuje ľahko, ale zima už môže byť osudná. Nefrolepka okrem toho miluje nepriame slnečné žiarenie, takže ak sa pre ňu rozhodnete, postavte ju blízko k oknu.

3. Araukária štíhla

Foto: Singh Virender/Shutterstock.com

Táto rastlina z radu borovicotvarých sa teší obľube najmä počas Vianoc. Na rozdiel od iných náročnejších rastlín je len ťažké ju zahubiť, no na druhej strane nesprávna starostlivosť jej môže ubrať krásu.

Araukáriám často hnednú spodné vetvy a nové vetvy vyrastajú nerovnomerne. Obľubujú svetlé stanovištia a vlhkosť vo vzduchu, takže najmä počas zimy im treba venovať viac času.

4. Lopatkovec

Foto: John C Evans/Shutterstock.com

Môže pôsobiť dojmom nenáročnosti, no v skutočnosti má lopatkovec vysoké nároky, a to najmä na zalievanie. Lopatkovce dávajú rýchlo poznať, že majú suchú pôdu. Rastlina začne vednúť, a po zálievke zvykne zas ožiť, no jej trpezlivosť sa nedá pokúšať naveky.

Ak kupujete lopatkovec, alebo ste ho dostali darom, určite ho neklaďte blízko k oknu, pretože neznáša prievan. Polievať by ste ho mali filtrovanou vodou, pretože chlór a fluór spôsobuje hnednutie listov.

5. Miniatúrne ruže

Foto: Milenova Elena/Shutterstock.com

Prekrásne farby ich kvetov lákajú nejedného milovníka rastlín, ale nákup miniatúrnych ruží si treba dobre premyslieť. Tieto rastliny neznesú tmavé miestnosti a suchý vzduch, a pri zanedbanej zálievke môžu podľahnúť roztočom. Ak sa pre ne rozhodnete, najlepšie urobíte, keď ich umiestnite na vlhké miesto s priamym slnečným žiarením.

6. Dracéna lemovaná

Foto: Studio Light and Shade/Shutterstock.com

Dracény a juky sa tešia obľube najmä preto, že sú vysoké a štíhle, takže nezaberú veľa miesta. Hnednutiu a vypadávaniu listov dokážete zabrániť jedine vhodnou voľbou prostredia a pôdy, ktorá by mala byť mierne vlhká.

Dracény nikdy neumiestňujte na priame slnko, lebo by im mohlo spáliť listy. Nezabudnite ich občas orosiť.

7. Mucholapka

Foto: Studio Barcelona/Shutterstock.com

Je síce zaujímavá, ale aj veľmi náročná. Mucholapky sa oplatí pestovať v teráriu, kde sa dá dosiahnuť maximálna vlhkosť prostredia. V suchom a chladnom prostredí sa im veľmi nedarí.

8. Krotónovec strakatý

Foto: Alohapatty/Shutterstock.com

Panašované listy krotónovca skvele ladia najmä s jesennou atmosférou, ale aby nezvedli, treba im dožičiť mimoriadnu starostlivosť. Krotónovec predovšetkým neumiestňujte na tmavé miesto a do prievanu. Okrem toho ho často nepremiestňujte, pretože neznáša zmenu.

9. Gardénia

Foto: Maryana Volkova/Shutterstock.com

Domovom aromatickej gardénie sú trópy, čo je tiež dôvod, prečo sa jej u vás doma nedarí. Ide o jednu z najnáročnejších rastlín, ktorú bežne nevidno kvitnúť.

Gardénie milujú svetlé priestory a kyslú pôdu. Neznášajú zimné obdobie, pretože sa im nedostáva dostatok svetla a vlhkosti. Okrem toho sú náchylné na množstvo škodcov, vrátane vošiek a roztočov.

10. Rodinné šťastie

Foto: JRP Studio/Shutterstock.com

Rodinné šťastie je charakteristické svojimi drobnými zelenými lístkami a rýchlym rastom. Ak mu doprajete ideálne podmienky, bude rásť rýchlo a masívne, čo sa však v interiéroch nedeje často.

Najväčšou záhadou rodinného šťastia je, ako ho správne poliať, ale nepreliať. Rastlina totiž miluje vlhkosť, no neznesie preliatie. Kvetinári preto vedia, že najlepšie sa jej darí v špecializovanom teráriu.