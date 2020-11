Voľby by v novembri vyhral Hlas-SD s 19,1 percenta, nasleduje OĽANO

Na druhom mieste by skončilo hnutie OĽANO s podporou 14 percent. Tretia by bola strana SaS s 12,1 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo osem strán. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Prieskum realizovali od 18. do 25. novembra na vzorke 1004 respondentov.

Na štvrtom mieste v prieskume skončila ĽSNS s 9,6 percenta a tesne za ňou Smer-SD s 9,5 percenta hlasov. Nasleduje Sme rodina so ziskom 6,1 percenta hlasov, Progresívne Slovensko (PS) s 5,9 percenta a do parlamentu by sa dostalo aj KDH s 5,1 percenta hlasov.

Pred bránami NR SR by ostala strana Za ľudí so 4,1 percenta hlasov. Nasleduje SMK (3,3 percenta), Dobrá voľba (2,8 percenta), Vlasť (2,4 percenta), SNS (2,2 percenta), Most-Híd (2,1 percenta) a Spolu s jedným percentom hlasov.

Hlas-SD by v parlamente podľa prieskumu obsadil 35 kresiel, OĽANO 26 a SaS 22 kresiel. Smer-SD a ĽSNS by v NR SR zastupovalo po 18 poslancov, PS aj Sme rodina by obsadili 11 kresiel. KDH by získalo deväť kresiel.