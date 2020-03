Belgicko predĺži platnosť opatrení na obmedzenie sociálnych kontaktov

S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie belgickej premiérky Sophie Wilmésovej o tom informovala agentúra Reuters.

„Vedci nám tvrdia, že niektoré údaje naznačujú spomaľovanie exponenciálneho rastu epidémie. To je dobrá správa, avšak je príliš skoro na to, aby sme mohli povedať, že epidémia je pod kontrolou. S opatreniami sme ešte len začali a ak ich uvoľníme, môže to mať vážne následky,“ vyhlásila Wilmésová.

Premiérka v tejto súvislosti dodala, že platnosť daných opatrení môže byť neskôr predĺžená o ďalšie dva týždne do 3. mája.

Belgicko sprísňuje opatrenia proti šíreniu nového druhu koronavírusu ustavične už od 13. marca, keď boli na tri týždne zatvorené všetky školy a reštaurácie a zrušené športové podujatia. Minulý týždeň bol pohyb Belgičanov nariadením vlády obmedzený na návštevy potravín, lekárov, lekární, pôšt a bánk. Mimo bydliska sú povolené aj individuálne športové aktivity.

V Belgicku bolo doteraz potvrdených 7284 prípadov nákazy ochorením COVID-19. Z tohto muselo byť 3042 osôb hospitalizovaných a 289 nákaze podľahlo.