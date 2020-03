Koronavírus a jedlo: Experti vysvetľujú, či sa vírus šíri cez potraviny

Keďže o novom kornavíruse stále veľa nevieme, je pochopiteľné, že ľudí trápi mnoho nezodpovedaných otázok. Jednou z nich je, či sa nový koronavírus môže šíriť prostredníctvom potravín. Mnohí sa boja kupovať potraviny, ktoré nie sú zabalené v plastových obaloch, alebo si radšej neobjednávajú jedlo z reštaurácií. Je preto dôležité vedieť, v akých prípadoch naše jedlo môže byť kontaminované a kedy je úplne v poriadku a vhodné na konzumáciu.

Podľa hygienikov nie je veľká pravdepodobnosť, že by sa nákaza mohla šíriť prostredníctvom balení s jedlom alebo samotných potravín. No kedže je to nová choroba, zatiaľ presne nevieme, ako sa koronavírus šíri z človeka na človeka. Vírusy podobné SARS-CoV-2 sa prenášajú kvapôčkami z dýchacích ciest.

Francúzska agentúra pre sanitárnu bezpečnosť (ANSES) uvádza, že infikovaná osoba v skutočnosti môže kontaminovať jedlo, ak ho pripravuje alebo s ním zaobchádza so špinavými rukami, alebo ak sa kvapôčky z kašľa alebo kýchania dostanú do kontaktu s potravinami.

Dodáva však, že neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že konzumácia kontaminovanej potravy môže viesť k infekcii tráviaceho traktu, ale nie je možné úplne vylúčiť možnosť infekcie dýchacích ciest počas žuvania.

Dôležité je tepelné spracovanie a hygiena rúk

Kedže iné vírusy podobné novému kornavírusu, ako napríklad SARS, sú citlivé na teplotu, pri ktorej varíme jedlo, ANSES uvádza:

Rovnako ako v prípade iných známych koronavírusov je tento vírus citlivý na teplotu varenia. Tepelné spracovanie pri 63 ° C počas 4 minút (teplota použitá pri príprave varených jedál v hromadných stravovacích zariadeniach) môže preto znížiť kontamináciu potravinového produktu o faktor 10 000.“

Nový koronavírus môže prežiť na povrchoch alebo vo vzduchu niekoľko hodín. Uvádza sa to v štúdii, ktorú zverejnil magazín The New England Journal of Medicine (NEJM) a uskutočnili ju vedci z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), Kalifornskej univerzity v Los Angeles a Princetonskej univerzity.

Nový koronavírus je podľa vedcov zistiteľný na plaste a nehrdzavejúcej oceli dva až tri dni a na kartóne aj do 24 hodín. Je preto vhodné, aby ste všetky prebraté balíčky od kurérov a donášky dezinfikovali a po manipulácii s nimi si umyli ruky. Až potom sa môžete pustiť do jedla.