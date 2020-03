Počet nakazených v USA prekročil 97.000

Spojené štáty celkovo zaznamenali 97.028 prípadov nákazy a 1475 ľudí na následky ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, zomrelo.

Stanica CNN na svojej stránke pripomína, že USA sa v počte nakazených dostali na prvé miesto na svete pred Taliansko a Čínu.

Najvážnejšia situácia je v štáte New York, odkiaľ hlásia viac ako 44.000 nakazených a 519 úmrtí, uvádza agentúra AP. Hospitalizovaných je tam viac ako 6000 osôb, z čoho takmer 1600 je v intenzívnej starostlivosti. Guvernér štátu New York Andrew Cuomo žiadal v piatok zvýšenie kapacity nemocníc v meste New York o ďalších 4000 lôžok a nariadil, aby školy zostali zavreté po dobu ďalších dvoch týždňov.

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu odobrila v piatok masívny záchranný balík v hodnote viac než dvoch biliónov dolárov pre americkú ekonomiku zasiahnutú koronavírusovou krízou.