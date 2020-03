Video: Muž dokázal, ako rýchlo sa môžu šíriť mikróby pomocou špeciálneho prášku

Vírusy a baktérie sú pre nás neviditeľné hrozby, ktoré sa dokážu šíriť mimoriadne rýchlo a spôsobovať množstvo ochorení. Mnohí si neuvedomujú, ako jednoducho sa môžu šíriť, ak nebudú dodržiavať zásady dobrej hygieny.

Mark Rober, bývalý vedec NASA zverejnil video s experimentom so žiariacim práškom, ktorý ilustruje rýchlosť šírenia baktérií. Zábery zverejnil v nádeji, že prinúti divákov, aby si pravidelne umývali ruky. Ako uviedol videu:

„Vždy som si myslel, že ak by sme nejako mohli vidieť mikróby okolo nás, každý by bol oveľa opatrnejší a boli by sme oveľa menej chorí.“