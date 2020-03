Video: Ako správne nosiť rúško. Takto si ho vedia nasadiť aj deti

Národný ústav detských chorôb zverejnil na sociálnej sieti videonávod, ako správne nosiť ochranné rúško. Anesteziologička Barbora Nedomová na záberoch ukazuje, ako nasadenie rúška zvládnu aj deti. Z bezpečnostných dôvodov si deti aj doktorka nasadzujú rúško už na jedno rúško na tvári. Prvým krokom ešte pred nasadením je dobre si umyť ruky. Potom je potrebné nájsť kovový pásik na ochrannom rúšku, ktorý priložíme ku koreňu nosa. Následne sa v mieste pásika rúško utesní, aby sa zabránilo šíreniu infekcie.

Pozrite si video: Ako si vyrobiť rúško bez gumičiek

Gumičky by mali byť založené za ušami a je potrebné masku stiahnuť pod bradu, aby bola chránená celá tvár. Potom by sa mala maska upevniť prstami v oblasti nosa. Masky sa nesmieme dotýkať a ak by sa nám to stalo, je potrebné si následne dezinfikovať ruky. Rovnako nesmieme prednú časť masky chytať ani keď ju snímame z tváre. Namiesto toho ťaháme za gumičky a masku hádžeme do koša, ktorý by mal byť uzatvárateľný.

Video: Takto si rúško nasadia aj deti