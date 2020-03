Talianska vláda oznámila uzavretie Lombardska a ďalších oblastí

Oznámil to v noci na nedeľu taliansky premiér Giuseppe Conte s tým, že nové opatrenia vstúpia do platnosti v najbližších hodinách. Informovala o tom agentúra DPA.

Conte na tlačovej konferencii potvrdil správy o novom výnose vlády, ktorý obmedzí cestovanie do Lombardska a 14 provincií ďalších severotalianskych regiónov, ako aj vycestovanie z nich, a to do 3. apríla.

Objasnil, že nepôjde o „absolútny zákaz pohybu v príslušných oblastiach“, ale „obmedzenú mobilitu“, keď ľudia budú musieť odôvodniť svoj pohyb do týchto oblastí a z nich.

Opatrenie sa okrem celého regiónu Lombardska, v ktorom žije viac než desať miliónov ľudí a ktorého hlavný mestom je talianska finančná metropola Miláno, bude týkať aj 14 provincií v regiónoch Piemont, Benátsko, Emilia-Romagna a Marky.

Podľa agentúry ANSA ide o rozšírenie o ďalšie oblasti oproti návrhu, ktorý z vlády v sobotu večer prenikol do talianskych médií. Tento návrh uvádzal, že do určených provincií by bolo možné vstúpiť alebo ich opustiť len s osobitným povolením, pričom zamestnanci zdravotníctva by si nemohli vziať dovolenku a uzavreté by boli športové centrá, múzeá, kiná, kultúrne centrá, divadlá a lyžiarske strediská. Kaviarne a reštaurácie by zostali otvorené, museli by však zabezpečiť, že zákazníci budú sedieť najmenej meter od seba.

Taliansky premiér uviedol, že vládny dekrét bude oficiálne zverejnený „v najbližších hodinách“ a vstúpi do platnosti okamžite.