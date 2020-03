Študentky s koronavírusom išli k lekárovi už v Brne, poslali ich preč

Američanka a jej kamarátka z Ekvádoru na návšteve Česka, u ktorých sa v týchto dňoch potvrdila nákaza koronavírusom, sa chceli dať vyšetriť v Úrazovej nemocnici v Brne, ale personál ich poslal preč. Informoval o tom námestník brnianskej primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Riaditeľ nemocnice pochybenie odmietol. Členovia radnice v stredu na jeho miesto vyhlásili výberové konanie, napísal portál Novinky.cz.

Obe študentky, u ktorých sa neskôr v Prahe potvrdila nákaza koronavírusom, sa v noci na sobotu pohybovali v Brne. Podľa Hladíka išli do Úrazovej nemocnice, kde na možný problém s infekciou upozornili. Personál ich poslal na infekčné oddelenie vo Fakultnej nemocnici Brno, ale tam nedorazili, povedal námestník primátorky.

Študentky mal však personál poslať do Fakultnej nemocnice Brno stanoveným postupom a ten nebol dodržaný - ak dôjde k zachyteniu, musia sa nasadiť ochranné pomôcky a nasleduje transport sanitkou na infekčné oddelenie, vysvetlil českému denníku Právo Hladík. Navyše, podľa jeho informácií boli anglicky hovoriace mladé ženy tri.

Obe spomínané ženy študujú v Miláne a okrem Brna navštívili Budapešť, Viedeň a Prahu, pripomenul portál Novinky.cz.

Študentky v Prahe uviedli, že mali teplotu už od stredy a v Brne sa im stav natoľko zhoršil, že šli do nemocnice - tam ich však neošetrili a poslali inde. Nemocnica sa bráni, že zdravotná sestra a lekárka, ktoré sa s dievčatami rozprávali na chodbe, odišli do ambulancie pre ochranné pomôcky a keď sa sestra s vybavením vrátila, na chodbe už nikto nebol. „Nikto nebol ošetrený, preto nie je ani žiadny zdravotný záznam,“ napísal Právu riaditeľ nemocnice Zdeněk Buštík. Nie je podľa neho isté ani to, či ide o tie isté dievčatá. S lekárkou komunikovali pomocou prekladača v mobile a slúžiaca zdravotná sestra nerozpráva po anglicky.