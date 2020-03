Novú bondovku pre koronavírus odložili o sedem mesiacov

Tvorcovia najnovšej bondovky No Time to Die (Nie je čas zomrieť) odložili pre hrozbu koronavírusu svetovú premiéru tohto filmu o sedem mesiacov. Akčná snímka o britskom tajnom agentovi 007 Jamesovi Bondovi sa mala dostať do kín začiatkom apríla.

„MGM, Universal a producenti Bonda Michael Wilson a Barbara Broccoliová v stredu oznámili, že po starostlivom zvážení a precíznom zhodnotení globálneho kinematografického trhu bude premiéra No Time to Die odložená na november 2020,“ uvádza sa na oficiálnej internetovej stránke bondoviek.

Film bude zverejnený v Spojenom kráľovstve 12. novembra, v USA ho diváci uvidia 25. novembra, dodali tvorcovia podľa tlačovej agentúry AFP.

Odklad premiéry prichádza v čase globálnej epidémie ochorenia COVID-19, ktoré spúšťa nový koronavírus z Číny. Infikovaných je na celom svete viac než 93.000 ľudí, pričom choroba si vyžiadala už vyše 3200 mŕtvych, najmä v Číne.

Jednotlivé krajiny začínajú v súvislosti s touto zdravotnou hrozbou rušiť podujatia s masovou účasťou vrátane športových zápasov, karnevalov, koncertov, výstav či veľtrhov.

V poradí 25. pokračovanie ságy o britskom tajnom agentovi malo mať svetovú premiéru 2. apríla. Jeho predstaviteľ, 51-ročný Daniel Craig, sa v tejto úlohe predstavil posledný raz, pričom Bonda stvárnil celkovo päťkrát.

Titulnú skladbu k najnovšej bondovke od 18-ročnej americkej popovej speváčky Billie Eilishovej zverejnili 14. februára. Oficiálny audiozáznam skladby má na stránke YouTube už takmer 44 miliónov zhliadnutí.