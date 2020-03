Video: Muži zachránili topiaceho sa slona

V indickom štáte Urísa prebehla neuveriteľná záchranná operácia, pri ktorej muži vyslobodili slona zo zatopenej jamy. Zábery zachytávajú bezmocného slona, ktorý ostal uviaznutý po náhlych záplavách. Okolo neho sa zhromaždilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov odhodlaných zvieraťu pomôcť.

Pozrite si video: Dvaja muži chytili tuleňa v bolestiach. Toto z neho nakoniec vytiahli

Okolo slona voľne obviazali povrazy a pokúsili sa ho vytiahnuť. Po niekoľkých pokusoch sa niekoľko tonové zviera podarilo vyslobodiť a všetci dobrovoľníci následne utiekli do bezpečia, aby slonovi nestáli v ceste. Miestnym hasičom a dobrovoľníkom trvala záchranná akcia približne dve hodiny, no spoločné úsilie stálo za to.

Video: Neuveriteľná záchrana slona