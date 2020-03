Nemecký minister označil situáciu okolo koronavírusu za globálnu pandémiu

„Epidémia koronavírusu v Číne prerástla v globálnu pandémiu,“ povedal Spahn v nemeckom Spolkovom sneme. „Situácia sa mení veľmi rýchlo,“ uviedol s tým, že „je jasné, že sme ešte nedosiahli vrchol tejto epidémie“.

Spahn vo vyhlásení vlády občanov Nemecka upozornil na to, že situácia ohľadom koronavírusu sa môže ďalej vyostrovať. Podľa denníka Süddeutsche Zeitung Spahn uviedol, že systém zdravotníctva v nasledujúcich týždňoch bude možno musieť vstúpiť od takzvanej „druhej fázy“ v boji proti vírusu. To by znamenalo, že by boli posunuté termíny plánovaných operácií v nemocniciach a lekári by sa zamerali v prvom rade na ťažké prípady ochorení Covid-19 spôsobených koronavírusom. „Zatiaľ sa však v tomto bode nenachádzame,“ poznamenal Spahn.

Minister zdôraznil, že úsilie Nemecka sa v súčasnosti zameriava na zabránenie šíreniu nákazy a jej spomalenie vrátane karanténnych opatrení a rušení veľkých obchodných či kultúrnych veľtrhov. Bezpečnosť ľudí je podľa jeho slov na prvom mieste, a to aj pred ekonomickými záujmami.

V Nemecku bolo do stredy podľa denníka Die Welt potvrdených 258 prípadov nákazy, pričom poslednou zo 16 spolkových krajín, kde sa vírus zatiaľ nevyskytol, je Sasko-Anhaltsko.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ pandémiu v súvislosti s koronavírusom nevyhlásila.