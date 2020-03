Ako si vyrobiť vlastný antibakteriálny gél z 3 ingrediencií

Za nárast záujmu o hygienické pomôcky v podobe mydiel a dezinfekcií v roku 2020 nemôže len chrípková sezóna. Zaslúžil sa o to predovšetkým nový koronavírus s názvom Covid-19, ktorý po Ázii a Severnej Amerike atakuje aj hranice európskych krajín.

Nie je žiadne prekvapenie, že s nárastom počtu chorých na koronavírus súvisia aj odporúčania zdravotníkov a hygienikov v súvislosti s prevenciou pred týmto potenciálne smrteľným ochorením. Medzi základné spôsoby, ako sa mu vyhnúť, patrí nepochybne umývanie rúk.

Okrem mydla zo supermarketov a drogérií začali miznúť aj ďalšie hygienické pomôcky, vrátane antibakteriálnych gélov. Keďže hygienu rúk netreba zanedbať ani kvôli tomu, že nemáte prístup k týmto výrobkom, môžete si dezinfekčný gél pripraviť aj doma. Budete pritom potrebovať len tri suroviny.

Ako si pripraviť vlastný antibakteriálny gél

Na výrobu domáceho antibakteriálneho gélu budete v prvom rade potrebovať roztok s aspoň 60-percentným obsahom alkoholu. Môže to byť napríklad Alpa alebo čistá vodka.

Zložkou, ktorá zjemní agresívny alkohol, je aloe vera. Môžete použiť napríklad zmes aloe vera z domácej rastliny, ak pestujete liečivý druh, alebo si kúpiť gél s obsahom aloe vera v lekárni.

Poslednou (voliteľnou) zložkou domáceho antibakteriálneho gélu je esenciálny olej. Ten dodá finálnemu výrobku vôňu a príjemnú konzistenciu.

Do nádoby vlejte polovicu polievkovej lyžičky alkoholu, niekoľko kvapiek esenciálneho oleja a polovicu polievkovej lyžičky aloe vera. Všetko spolu zamiešajte a prelejte do dávkovača.

Ako správne používať antibakteriálny gél

Antibakteriálny gél – či už si ho kúpite alebo vyrobíte doma – by ste mali používať tak, že jednu až dve pumpičky aplikujete na dlane a následne ho rozotriete po celom povrchu rúk, podobne, ako keď si umývate ruky. Gél by mal zaschnúť do 30 sekúnd. Po aplikovaní gélu si neumývajte ruky.