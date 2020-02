Richard Sulík očakáva od Andreja Kisku vysvetlenie zverejnených videí

Exprezident nevidí dôvod videá komentovať a Sulíkovi podľa vlastných slov rád odpovie. Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že s videami sa manipulovalo a že treba počkať na to, čo povie polícia.

„Kiska bude vedieť najlepšie, ako to bolo. Očakávame riadne vysvetlenie, samozrejme, nie verejné, ale postačí nám interné na nejakom stretnutí,“ povedal Sulík s tým, že je to pre Kisku určite nepríjemná situácia, no mal by všetky okolnosti objasniť.

Na otázku, či má Kiska ako potenciálny koaličný partner ešte jeho dôveru, odpovedal tým, že zo spolupráce SaS vylučuje len tri strany a s ostatnými budú rokovať. „Je to, samozrejme, v prvom rade vec, ktorú si musia doriešiť v strane Za ľudí,“ podotkol a dodal, že voliči rozhodnú vo voľbách.

Predseda strany Za ľudí podľa vlastných slov nechce komentovať videá zostrihané stranou Smer-SD. „Ak má Sulík akúkoľvek otázku, rád mu odpoviem,“ reagoval pre médiá na pondelkovej tlačovej konferencii.

Remišová dodala, že druhé zverejnené video podporuje Kiskovu verziu v tejto kauze. „V každom prípade boli videá manipulované,“ zdôraznila s tým, že čakajú na vyjadrenia polície, ktorá má zistiť, kto je za tým.

S Kiskom sa chce stretnúť aj Matovič

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič priznáva pochybnosti v súvislosti s Kiskom ako potenciálnym koaličným partnerom. Dodal, že sa s ním rovnako ako Sulík ešte chce stretnúť. „Zároveň očakávam od tej druhej strany, ktorá zverejnila tieto videá, nech zverejní aj nezostrihanú verziu. Ak v nej bude fakticky to, čo aj v tejto, tak to bude veľký problém,“ pripustil Matovič s tým, že zatiaľ nevidel druhé zverejnené video.

„Som opatrný vo vyjadreniach dva dni pred moratóriom, nechcem sa stať súčasťou politických hier na zostrelenie politického kandidáta,“ skonštatoval predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. Dodal, že v súvislosti s kauzou je ešte zrejme niečo potrebné dovysvetliť. Na otázku, či je preňho Kiska dôveryhodným partnerom, odpovedal, že dôvera sa nedá kúpiť, je potrebné si ju získať.

V súvislosti s kauzou pozemkov vo Veľkom Slavkove anonym zverejnil zatiaľ na internete tri videá. Na posledných dvoch vystupuje Kiska a svedok zo súdneho procesu v kauze Michal Šuliga. Vyplýva z nich, že Kiska mal vedieť o podvodoch s pozemkami.

Kiska sa ešte ako prezident o pozemky súdil so zubárom Jánom Francom, spor prehral v roku 2018. V zdôvodnení rozsudku sudca Miroslav Radačovský uviedol, že Kiska nadobúdal pozemok v dobrej viere a nemohol vedieť, že bol získaný nezákonne.

Kiska po zverejnení prvého videa podal trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie na prokuratúre v Poprade. Označil ho za zinscenované. Obe videá považuje za antikampaň strany Smer-SD. Predseda Smeru-SD Robert Fico v reakcii uviedol, že Kiska ho nezaujíma a o ničom nevie.