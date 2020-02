Fico vyzval opozičných poslancov, aby prestali hrať "smiešne hry"

Predseda strany a poslanec Robert Fico ich vyzval, aby "dali ľuďom odpoveď na to, či chcú alebo nechcú dať ľuďom 13. dôchodok, vyššie rodinné prídavky, alebo prijať uznesenie k Istanbulskému dohovoru".

„Keď vidím Kollára, Matoviča, Galka, tak nemôžem brať od nich argumenty, ktoré od nich počúvam. Aký má význam tam sedieť a hádať sa o ich argumentoch, ktoré nemajú žiadnu logiku. My sa tejto špiny nechceme zúčastniť,“ uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii Fico.

Odmieta vyjadrenia, že „niekto ide rozbíjať štátny rozpočet“. „Čo urobila vláda Ivety Radičovej pre Slovensko ako pre sociálny štát. Náš postoj k tejto schôdzi považujem za správny. Sme pripravení do poslednej hodiny tohto volebného obdobia,“ tvrdí Fico. Prijať tieto návrhy sa podľa neho nedalo iným spôsobom ako zvolaním schôdze. „Schôdza je otvorená. Veľmi záleží od toho, koľko ľudí sa zúčastní na hlasovaní. My budeme robiť všetko pre to, aby počet poslancov za Smer-SD bol čo najvyšší a uvidíme, ako sa k tomu postavia ďalší opoziční poslanci,“ doplnil Fico.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) je presvedčený, že opoziční poslanci počas rozpravy k návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele, ktorou sa má zaviesť 13. dôchodok, nehovorili vecne. „Hovorili o všetkom možnom, len nie k veci, teda k skrátenému konaniu. Asi majú nejakú stratégiu pripravenú, ktorá hovorí o tom, natiahnuť schôdzu čo najdlhšie, aby sa zákony neprerokovali. Je mi veľmi ľúto, ak je toto základná filozofia,“ myslí si Richter.