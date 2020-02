Prezidentka vymenovala dvoch rektorov vysokých škôl

Na čele Technickej univerzity vo Zvolene bude stáť Rudolf Kropil, Akadémiu umení v Banskej Bystrici povedie Michal Murin. Prezidentka vo svojom príhovore zdôraznila, že oboch rektorov čaká po návrate na ich pracovisko veľa práce, zároveň chce, aby univerzity zaznamenali pod ich vedením výrazný pokrok.

Kropil vedie univerzitu nepretržite od roku 2012. Ide už o jeho tretie funkčné obdobie na univerzite. Prezidentka poznamenala, že univerzita vo Zvolene je akceptovanou výskumnou vysokou školou nielen v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte. „Bolo by skvelé, keby ste si toto postavenie v blízkej budúcnosti nielen udržali, ale dokázali ho aj posilniť. Som presvedčená, že univerzita má na to všetky predpoklady,“ povedala prezidentka. Poukázala aj na to, že univerzita sa nedávno spojila s ďalšími štyrmi výskumnými univerzitami na Slovensku a v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu rozvíja výskumné aktivity, ktoré majú prispieť k riešeniu problému recyklácie a zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle. „Spoluprácu a spájanie síl, aj vo vedecko-výskumnej oblasti, považujem za jedinú nádejnú a produktívnu cestu, vďaka ktorej môžeme rýchlejšie napredovať. Budem rada, ak pri našom ďalšom stretnutí ma potešíte správou, že k trom centrám excelentnosti a dvom špičkovým vedeckým tímom, ktoré už na univerzite máte, pribudli ďalšie centrá excelentnosti a nové špičkové tímy,“ povedala prezidentka.

Za rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici na štvorročné obdobie vymenovala prezidentka Michala Murina. Čaputová v príhovore uviedla, že Akadémia umení v Banskej Bystrici je rovnako plne etablovaná v národnom i medzinárodnom kontexte. „Základný cieľ, pre ktorý bola akadémia ustanovená, sa darí plniť. Univerzita prispieva k rozvoju vzdelanosti v umeleckých študijných odboroch v oblasti dramatického, múzického, výtvarného i filmového umenia, a tiež aj v oblasti multimédií,“ povedala prezidentka. Poukázala na to, že v porovnaní s väčšinou univerzít má akadémia zložitejšiu úlohu v tom, že umelecká tvorba sa nie vždy považuje za rovnocennú s vedecko-výskumnou činnosťou. „Umelecká tvorba je však rovnakým prejavom kreativity, akou je tvorivosť vo vedecko-výskumnej oblasti. Časy, kedy medzi jednotlivými druhmi tvorivej činnosti boli neprekonateľné bariéry, sú už za nami a špičkový tvorivý výkon v sebe obsahuje mnohé znaky umenia,“ povedala hlava štátu. Ako dodala, umelecký potenciál spoločnosti je potrebné ďalej rozvíjať a využívať.