Inšpekcia upozorňuje na pochybné praktiky internetového obchodu

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na pochybné praktiky internetového obchodu www.huglo.sk. Inšpektori koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 evidujú zvýšený nárast podaní proti obchodu, ktorý po prijatí platby za objednávku nezabezpečil dodanie tovaru zákazníkom.

SOI informuje, že prevádzkovateľom obchodu je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom. Z obsahu podaní proti obchodu vyplýva aj to, že viacero zákazníkov sa pokúsilo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. "Predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil," informuje SOI. "Navyše, po uskutočnení nákupu a realizácii platby, s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú."

Keďže kontrolná činnosť SOI je zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky, inšpektori nie sú oprávnení vymáhať platby za nedodaný tovar.

Spotrebitelia, ktorí si zakúpili tovar od predajcu so sídlom v inom členskom štáte EÚ, sa môžu obrátiť na nasledovnú ustanovizeň:

Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.esc-sr.sk.