Prijať choré dieťa je ťažké, rodiny potrebujú pomoc okolia i odborníkov

Pre TASR to povedala Ildikó Madarászová z domova sociálnych služieb (DSS) Dom Nezábudka, v ktorom pomáhajú deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám. Poskytujú im pomoc pri bežných úkonoch, kultúrne, športové a rekreačné vyžitie, rôzne druhy terapie a sociálnu rehabilitáciu. Zariadenie tiež funguje ako škola a škôlka.

„Rodiny musia absolvovať rôzne odborné vyšetrenia, čo ich veľmi vyčerpáva,“ hovorí Madarászová. Rodinám vtedy podľa nej treba pomôcť aj v domácnosti, musia sa venovať aj ďalším deťom, ktoré majú, a rodičia tiež potrebujú mať čas pre seba. Pridajú sa aj finančné problémy, lebo matka obyčajne nemôže pracovať a má príjem len za opatrovanie. Problémom je aj nedostatok zariadení, ktoré pomáhajú v náročnej každodennej starostlivosti o zdravotne znevýhodnené dieťa.

„Poznáme rodiny, ktoré sú už na konci so silami zo stálej opatery. V prvom rade ich treba nielen ľutovať, ale konkrétne im pomôcť,“ tvrdí. Človek podľa nej môže takejto rodine vo svojom okolí ponúknuť, že odvezie dieťa do zariadenia, zoberie ho na prechádzku alebo do kina či pomôže finančne. „Treba ich odbremeniť, lebo keď je rodina zdravá, vie sa prispôsobiť a riešiť životné problémy, aj spoločnosť bude dobre fungovať,“ myslí si Madarászová.

V Dome Nezábudka v Senci sa deťom a rodinám venujú špeciálny pedagóg, vychovávateľky, logopéd, zdravotné sestry, rehabilitačná sestra a opatrovateľky. Tiež muzikoterapeut, arteterapeutka, fyzioterapeut, canisterapeuti. Klienti pravidelne dochádzajú aj na rehabilitačné plávanie v akvaparku a hipoterapiu vo Štvrtku na Ostrove.

„Dôležité je tiež, že rodičia si počas pobytu detí v Nezábudke môžu vybavovať napríklad návštevu svojho lekára, úradné veci, kaderníka, návštevy a ďalšie, ktoré s deťmi nie sú možné,“ hovorí zástupkyňa DSS. V zariadení sa venujú deťom a mládeži s mentálnym a telesným znevýhodnením a s poruchami správania. Ide o denné centrum, ktoré klienti navštevujú niekoľkokrát do týždňa. Spolu sa ich tam strieda 53 vo veku od troch do 40 rokov.

„Na zlepšovanie telesného aj psychického stavu je dôležitý pobyt v kolektíve. Tiež že sú medzi seberovnými, kde zabudnú na svoj hendikep, sebaľútosť a nikto nemá pocit menejcennosti,“ zhodnotila Madarászová.