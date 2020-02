Pellegrini: Stratifikáciu môžeme pilotne vyskúšať v jednom kraji

V rozhovore to povedal premiér, volebný líder a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini. Tvrdí, že do škôl treba zaviesť aj manažérsky spôsob odmeňovania. Zdôraznil tiež potrebu stability novej vlády. Opozičné strany podľa neho už teraz ukazujú opak. "Je preto normálne, ak počas kampane ukazujme ľuďom, aby si to všimli," poznamenal v súvislosti s kampaňou Smeru-SD na sociálnych sieťach.

Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenia ponúkate?

Z dlhodobého hľadiska bude problémom demografia a postupné starnutie obyvateľstva. Ďalšou výzvou budú výrazné zmeny na trhu práce vzhľadom na príchod moderných technológií. Slovenské školstvo bude musieť byť schopné na pracovný trh dodávať ľudí s potrebnými schopnosťami. Obrovskou výzvou bude zabezpečenie dôstojného starnutia obyvateľstva vo forme opatrovateľskej služby. Záujmom nebude vytvárať koncentrované domovy sociálnych služieb, ale pokúsiť sa poskytovať terénnu službu. Na to všetko sa musí reagovať v predstihu, to znamená postupne budovať kapacity, nedostatok lekárov riešiť zvyšovaním počtu novoprijatých študentov a nájsť mechanizmy, ako ich na slovenskom medicínskom trhu udržať.

Sú pre vás niektoré priority také dôležité, že nimi podmienite vstup do vládnej koalície?

Určite sú to veci, ktoré sa dotýkajú sociálneho štátu. Nešli by sme do vlády s nikým, kto by deklaroval, že chce tieto sociálne opatrenia zrušiť alebo výrazne osekať. Privítali by sme partnerov, ktorí by pomohli prijať ďalšie opatrenia na zvyšovanie úrovne kvality života ľudí na Slovensku a približovať ju k vyspelej európskej životnej rovni.

Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Viete si prípadne osvojiť už pripravenú reformu?

V reforme bude treba pokračovať. Musíme investovať do budovania nových oddelení, nákupu techniky, dovybavenia kliník, čo sa aj robí. Bez celkovej reorganizácie chodu slovenského zdravotníctva to však nepôjde. Otázka je, či by sme pilotne nemohli vyskúšať reformu nemocníc alebo stratifikáciu v jednom kraji. Optimálnym by bolo preorganizovanie siete nemocníc v Banskobystrickom kraji, keďže krajská nemocnica v Banskej Bystrici bola dvakrát po sebe vyhlásená za najlepšiu na Slovensku. Mohli by sme ukázať, ako by to fungovalo s centrálnou nemocnicou, kde sú schopní robiť najťažšie zákroky, spolu s rozdelením kompetencií v jednotlivých okresoch a v prípade úspechu rozšíriť tento projekt ďalej.

Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?

Celkový súdny systém Slovenska je nastavený relatívne dobre. Čo nefunguje, sú samokontrolné, samoočistné mechanizmy. Súdna moc sa držala v izolácii a tvrdo reagovala, ak sa vláda chcela nejakým spôsobom dotknúť fungovania súdnictva. To by bolo v poriadku, keby si sami vedeli urobiť poriadky. Teraz sme svedkami určitej samoočisty. Ak sudcovia povedia, že ešte potrebujú nejaký nástroj, som pripravený. Ale urobme to spolu s predstaviteľmi súdnej moci.

Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva?

Budúcnosť treba zamerať na kontrolu kvality výkonu práce pedagóga. Zákony nebránia učiteľovi, aby bol kreatívny, aby využíval moderné metódy výučby. Nasledujúce roky sa štát a inšpekcia musí zamerať nie na školskú dokumentáciu, ale na výkon práce pedagógov a riaditeľovi dávať správu, ktorí sú skvelí, priemerní a ktorí neodvádzajú dobrú prácu. Akú motiváciu má mladá učiteľka, ak má menší plat pre to, že 60-ročná kolegyňa má viac odrobených rokov, hoci je len priemernou učiteľkou? Preto sa musí do škôl zaviesť aj manažérsky spôsob odmeňovania a časť mzdy pedagóga musí byť závislá od jeho výkonu.

Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?

Nárast extrémizmu je výsledok viacerých faktorov. Jedným je neustále vytváranie negatívnej atmosféry v spoločnosti. Neakceptujeme, že v mnohých oblastiach nastal pokrok, nehovoríme o tom, čo sa podarilo zlepšiť. Spôsobujú to aj kolegovia z opozičných strán, ktorí sa tvária, že bojujú proti extrémizmu, ale neustálym atakovaním vlády a poukazovaním na to, že na Slovensku akoby nič nefungovalo, a za účasti médií plných negatívnych správ, sa vytvára atmosféra a podhubie žičlivé tomu, aby prichádzali jednoduchí ľudia s jednoduchými riešeniami. Nesie si na tom svoj kus zodpovednosti každý z nás.

Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?

Odmietam názor niektorých pravicových strán: znížme dane, majme menej štátu, nejako to pôjde. Ak znížime dane a oklieštime štát, budeme ľuďom vedieť poskytnúť menej služieb. To nie je v súlade s politikou sociálnej demokracie. Povinnosťou štátu je postarať sa o všetky skupiny obyvateľstva. Na to potrebujete dostatok zdrojov. Bez toho, aby sme platili dane, sa nedá fungovať. V oblasti daní nevidím potrebu niečo meniť, horšie je odvodové zaťaženie práce. Mohli by sme sa snažiť postupne znižovať odvody. Ak by sa Slovensku darilo viac bojovať s daňovými podvodmi, štát bude mať viac peňazí, aby mohol dotovať výpadky sociálnej poisťovne, a to vytvorí väčší priestor, aby sme mohli znížiť odvody.

Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického orientovania Slovenska?

Samozrejme. Slovensko má jasnú orientáciu, čo sa týka členstva v EÚ a v Severoatlantickej aliancii. V tomto sme nijakým spôsobom neodbočili. Slovensko nemá iný priestor na svoj rozvoj a prosperitu ako EÚ.

Vediete pomerne silnú kampaň aj na sociálnych sieťach, súčasťou je antikampaň. Prečo ste sa rozhodli pre tento postup? Je to zodpovedná zmena, ktorú hlásate?

Je veľmi dôležité ľuďom pripomínať, s kým máme dočinenia. Na strane opozície máme niekoľko rozdrobených subjektov, ktoré sa na jednej strane chcú prezentovať ako jednotná masa, ktorá má krajinu viesť ďalej, ale na druhej strane je to spolok pánov, ktorí si nevedia prísť na meno. Už teraz ukazujú nestabilitu. Je preto normálne, ak počas kampane ukazujme ľuďom, aby si to všimli.

Trváte na tom, že po voľbách Smer-SD nevytvorí koalíciu s ĽSNS?

Absolútne áno. Strana Smer-SD má ako jeden zo svojich pilierov aj boj proti fašizmu. Preto Smer-SD nemôže nikdy spolupracovať s niekým, kto popiera udalosti druhej svetovej vojny, spochybňuje Slovenské národné povstanie (SNP), holokaust. Je to pre nás neprijateľné. Mrzí ma, že naši politickí protivníci so záujmom očierniť Smer-SD sú schopní fabulovať, že ak budú ľudia voliť Smer-SD, tak dláždia cestu Marianovi Kotlebovi k moci. Je to klamstvo a vedenie Smeru-SD vám dá vždy a všade takúto istú odpoveď.

S ktorými stranami si viete predstaviť povolebnú spoluprácu?

S každou príčetnou normálnou stranou, ktorá bude vykazovať znaky aspoň akej-takej profesionality a pripravenosti riadiť štát a ktorá bude ochotná pokračovať v garantovaní sociálnych opatrení a istôt, ktoré sme doteraz predstavili a ktorá nám umožní presadzovať politiku, že štát sa musí postarať o slabých a chorých.

Čiže aj súčasné opozičné strany?

Rozhodnú ľudia. Ambíciou Smeru-SD je piatykrát vyhrať parlamentné voľby a štvrtýkrát sa pokúsiť byť súčasťou vládnej koalície. Smer-SD vie ponúknuť dostatočný počet odborných a dobre pripravených ľudí na výkon štátnych funkcií. U mnohých strán opozície, žiaľ, túto istotu nemám. Hlavne by som si želal, aby sa nám podarilo zostaviť koalíciu, ktorá bude mať aspoň nejaké znaky stability.

Budete novým predsedom Smeru-SD?

To je otázka, o ktorej dnes vôbec nediskutujeme. Chceme sa sústrediť na dobrý výsledok vo voľbách. Smer-SD má tradíciu, že po parlamentných voľbách má pracovný snem, na ktorom sa nanovo volí vedenie. Smer-SD vedel vždy robiť rozhodnutia, ktoré majú garantovať jeho ďalšiu budúcnosť. Počkajme však na výsledok volieb.

Budete mať záujem o funkciu?

Uvidím, ako sa budem cítiť, aká bude atmosféra, ako sa bude uvažovať o nomináciách. Potom sa budem vedieť vyjadriť. Dnes to nie je téma, s ktorou by som zaspával a ráno vstával.