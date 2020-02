Sulík: Nové dane zaviesť neplánujeme, chceme znížiť byrokraciu

Zjednodušiť chcú podľa jeho slov napríklad odvodový systém. Zmeny si vie predstaviť aj v školstve. Úspešnosť absolventov škôl by sa podľa neho dala merať v peniazoch, aby bolo vidieť, aký je priemerný zárobok absolventov. Ak bude SaS súčasťou vlády, po voľbách vidí Sulík priestor na kompromisy a vyjednávanie, nateraz si podmienky nedáva.

Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenia ponúkate?

Súdnictvo, byrokraciu a korupciu. V našom programe je vyše 1100 veľmi konkrétnych a reálnych riešení. V súdnictve je to napríklad zrušenie imunity na rozhodnutia sudcov, povinné bezpečnostné previerky pre sudcov, alebo zrušenie zákazu zobrazovania tváre sudcu. Chceme online prenosy z verejných zasadnutí. V oblasti znižovania miery byrokracie väčšinou rušíme byrokratické hlúposti. Aj v oblasti korupcie, ak by sa naše riešenia uplatnili, korupcia pôjde rapídne dole.

Sú pre vás niektoré priority také dôležité, že nimi podmienite vstup do vládnej koalície?

Nemáme žiadne podmienky. Nepovažujem to ani za správne. Je to skôr otázka politickej zrelosti, nedávať si už pred vyjednávaniami podmienky, pretože zabijete akúkoľvek tvorbu kompromisu. Máme ale dve červené čiary, ktoré nechceme, aby sa prekročili. Sú to vyššie dane, teda zvýšenie daňového zaťaženia a migranti. Nebudeme súhlasiť s akoukoľvek povinnou formou prerozdeľovania migrantov.

Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si už pripravenú reformu?

My sme stratifikáciu ministerky Andrey Kalavskej (exministerka zdravotníctva, pozn. TASR) podporovali, je to aj súčasťou nášho programu. V zdravotníctve máme najlepší program, vyše 120 konkrétnych vecí. Chceme pokračovať v stratifikácii.

Aký je váš postoj k potrebe očistenia slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete? Spomínali ste zrušenie zákazu zverejňovať tváre sudcov.

Nemáte jedno riešenie, ktoré vyrieši všetko, sú to desiatky riešení. Súdnictvo sa utrhlo z reťaze, je prehnité. Marian K. priamo alebo nepriamo riadil jedenástich sudcov. Nech ľudia vedia, kto rozhodol absurdnú vec. Nie je možné odvolávať sa na iný právny názor. Sudca nemá čo mať iný právny názor, má rozhodovať presne v súlade so zákonom.

Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva?

Môj podpredseda Branislav Gröhling napísal komplexnú reformu školstva. Napríklad chceme merať úspešnosť absolventov v peniazoch. Škola každý rok vychrlí stovky absolventov a my sa pozrieme o päť rokov koľko zarábajú, aký je priemerný zárobok jej absolventov. Alebo zaobstarávanie učebníc priamo školami, lebo tie vedia najlepšie, čo potrebujú. Do školstva patrí aj šport a mládež. Chceme zaviesť voľnočasové poukazy a cez ne dostávať do športu peniaze. Rodičia by rozhodovali o tom, kam ich dieťa bude chodiť a s ním bude putovať poukaz v hodnote 700 eur ročne.

Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?

Marian Kotleba (predseda ĽSNS) vyrástol na sľuboch, že politikom, ktorí kradnú, klepne po prstoch a spraví poriadok s Rómami. Robí to, ale s množstvom nenávisti a ešte aj netransparentne, stačí sa pozrieť na jeho „županovanie“ v Banskej Bystrici. Čo musíme robiť s Rómami, je vzdelať im deti. Neexistuje rýchle riešenie, treba zmeniť ich zmýšľanie. Sme za povinnú škôlku od troch rokov pre deti z rómskych osád. Rovnako, aby zvýšený normatív, ktorý dostávajú osobitné školy, platil aj pre normálne školy na dieťa z rómskej osady. Dospelým zas musíme dať prácu, možnosti si zarobiť. Pokiaľ nebudú chodiť do roboty, nebudú mať nič. Ak budú dostávať dávky alebo príjmy za aktivačné činnosti, tak cez e-pay karty a na dennej báze. Budú vedieť aj lepšie hospodáriť s peniazmi.

Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako?

Máme v programe Odvodový bonus, veľkú reformu daní a odvodov. Výrazne to zjednodušuje existujúci systém. Ak sa nejaký systém týka miliónov ľudí, mali by tomu rozumieť. Ďalej vytvárame súbeh nízkej dávky a mzdy. Ak dnes ľudia nepracujú, dostávajú štátnu podporu a keď začnú pracovať, tak im ju vezmeme a ešte zaťažíme ich príjmy odvodmi a daňami. Chceme vytvoriť súbeh, aby ak niekto nepracuje, dostal životné minimum a keď začne pracovať, nezoberieme mu ho, ale ho začneme znižovať. Klesne tak tzv. marginálne zdanenie. Výsledkom je viac peňazí v peňaženke na konci mesiaca.

Chcete zaviesť nové dane?

Rozhodne nie. Vieme si predstaviť preskupenie daní. Napríklad dnes je daň z motorových vozidiel podľa kubatúry, sme za zmenu na daň z motorových vozidiel podľa emisií. Celkový výnos musí ale ostať rovnaký.

Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?

Bezpochyby. Členstvo v EÚ je kľúčový záujem Slovenska. Rovnako NATO. Je to spolok, ktorý nám garantuje ochranu v prípade vojenského konfliktu. Sme aj za to, aby Slovensko platilo dve percentá HDP na spoločnú obranu.

Akú majú vaši voliči záruku, že opäť nepoložíte vládu ako v minulosti?

Naše slovo platí. Hovoríme, že tesne po voľbách, ak bude SaS súčasťou vlády, treba robiť kompromisy a vyjednávať. Keď sa ale raz podpíše programové vyhlásenie vlády a koaličná zmluva, potom sa končí fáza kompromisov a začína sa štvorročná fáza bezpodmienečných dohôd. Ak sa toto bude diať, vláda nebude mať problémy a bude fungovať. SaS sa vždy držala dohôd.

Dlhodobo spolupracujete s Igorom Matovičom. Viete si s ním predstaviť spoločnú koalíciu?

S Igorom sa poznám jedenásť rokov. Viem si s ním predstaviť spoluprácu. Má svoje muchy, ja mám svoje muchy, každý má nejaké. Samozrejme, to treba do určitej miery tolerovať, hľadať kompromis. Ale určite sa s ním bude dať spolupracovať.

Jana Kiššová odišla z Demokratickej strany, naznačuje, že v politike už nemusí byť. Hovorili ste s ňou o prípadnej spolupráci v exekutíve po voľbách?

S Janou Kiššovou mám dobrý vzťah, mali sme nezhody v strane, tak sa to trochu narušilo. Teraz sa to opäť zrovnalo, to sa stáva. Na to, aby bola na našej kandidátke, je neskoro. Po voľbách uvidíme, ak bude ochotná, alebo bude mať záujem podieľať sa na exekutíve, schopných a čestných ľudí potrebujeme, tak určite budem mať záujem sa s ňou rozumným spôsobom dohodnúť.