8 chýb, kvôli ktorým sa vám rozširujú póry

Nadmerná tvorba mazu, mŕtve bunky pokožky a špina – to všetko sú vonkajšie faktory, ktoré vedia prispieť k zväčšovaniu pórov, a len ťažko sa im dá zabrániť. Veľké póry dokáže najlepšie zmenšiť pravidelná starostlivosť o pokožku, no ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. Overte si preto, či aj vy neopakujete niektorú z týchto chýb.

1. Príliš často siahate po odmasťovacích papierikoch

Tieto papieriky dnes bežne nájdete v drogérii a vedia zachrániť pokožku najmä počas horúcich dní, keď vylučuje najväčšie množstvo oleja. Pri ich používaní by ste ale mali dať pozor na to, aby ste to neprehnali.

Tenká vrstva mazu je pre zdravú pokožku nevyhnutná a tým, že ju odstránite, nútite póry produkovať čoraz viac mastnoty. Po čase tak dochádza k ich upchatiu a zväčšeniu.

2. Násilne odstraňujete čierne a biele bodky a vyrážky

Ak sa nevyhnutne potrebujete zbaviť nepeknej vyrážky, urobte to aspoň bezpečne. Na pokožke sa nachádza množstvo baktérií, a prasknutím vyrážky otvárate malú ranku, do ktorej sa môžu dostať.

V prípade, že sa s vytláčaním vyrážok uponáhľate, môžete tým zapríčiniť preniknutie baktérií do najspodnejších vrstiev pokožky, čo situáciu len zhorší. Nasleduje opätovná tvorba alebo zväčšenie vyrážky, upchatie pórov a v neposlednom rade tvorba jazvy.

3. Príliš často pílingujete

V žiadnom prípade sa nesnažíme povedať, že píling v kúpeľni nepotrebujete. Pomocou neho dokážete z pokožky odstrániť mŕtve bunky a prebytočný maz, vďaka čomu zabránite upchávaniu pórov. S pílingom to ale netreba prehnať a aplikovať by ste ho mali len 1-2-krát za týždeň.

V prípade, že používate píling príliš často, môže dôjsť k vysychaniu pokožky a otvoreniu pórov, ktoré bez prístupu k tenkej vrstve mazu pohltia prach z okolia, a teda sa aj zväčšia.

Chyby robíme aj pri umývaní tváre. Ak si ju denne umývate viac ako dvakrát, zbavujete ju prirodzenej vrstvy mazu, takže nepriamo podporujete zápal a vznik akné.

4. Neošetrujete suchú pokožku

Z predošlých bodov ste zrejme už pochopili, že pokožka by počas dňa nikdy nemala byť celkom suchá. Ľudia s extrémne suchou pokožkou sú náchylnejší na predčasnú tvorbu vrások, hoci ich póry vyzerajú menšie. V prípade, že nemáte prirodzene suchú pokožku, ale je len dehydratovaná alebo vyschnutá, póry sa môžu zdať naopak väčšie.

Pri suchej pokožke sa, našťastie, dá rýchlo zakročiť. Kúpte si tonikum a krém určené pre váš typ pokožky a aplikujte ich denne ráno a večer.

5. Používate produkty na zmenšenie pórov

V prípade, že máte zväčšené póry, ste možno už uvažovali nad prípravkami na ich zmenšenie alebo uzavretie. Celkové zavretie pórov ale bude mať za následok jedine tvorbu škvŕn a vyrážok, pretože špina sa nebude mať ako dostať z póru na pokožku. Práve vyrážky sú častou príčinou zväčšovania pórov.

Namiesto takýchto prípravkov radšej investujte do výživného krému. Tiež sa nezabudnite pri nakupovaní kozmetiky sústrediť na to, aby produkty zodpovedali vášmu typu pokožky.

6. Príliš často si upravujete mejkap

Je prirodzené, že mejkap počas dňa stráca svoj svieži vzhľad. Ak si ho občas doladíte púdrom, nič sa nestane, no nerobte to pričasto. Ak necháte na pokožke priveľké množstvo púdru, ten sa zmieša s mazom z pórov a potom. Táto zmes sa neskôr usadí v póroch, čím dôjde k ich zväčšeniu a tvorbe vyrážok.

7. Nevhodné potraviny

Ak viete, že vás trápia problémy s pokožkou, zaručene by ste mali dbať aj o správnu výživu. Práve tá vám dlhodobo dokáže pomôcť v boji za žiarivejší a mladistvý vzhľad pokožky.

Mliečne výrobky, alkohol, jedlá s vysokým obsahom rafinovaných cukrov, pikantné jedlá a vyprážané jedlá len zhoršujú stav pokožky. V tele spúšťajú zápalové procesy, čo priamo súvisí so vznikom akné, ktoré zväčšuje póry.

8. Nepoužívate ochranu pred slnkom

Ak si pokožku nechránite pred slnkom, môže dôjsť k jej hrubnutiu a úbytku kolagénu, elastínu a vody z nej. Tkanivá pokožky sa teda zmenšujú a okraje pórov sa rozťahujú. Predtým, ako vyjdete z domu, si preto nabudúce nezabudnite naniesť krém na opaľovanie.