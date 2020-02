Video: Reportérke dali na krk hada. Takto zareagoval na jej mikrofón

Austrálska reportérka zažila naozaj adrenalínovú reportáž, keď jej na krk položili hada. Sarah Cawte uvádzala príspevok o bezpečnosti v blízkosti hadov, keď si na vlastnej koži overila, aké nevyspytateľné tieto tvory môžu byť.

Plaza zjavne provokoval mikrofón, ktorý žena držala v rukách a niekoľkokrát naň zaútočil. Ako Sarah neskôr uviedla, snažila sa pokojne uviesť reportáž, no akonáhle skončila s natáčaním, majiteľa požiadala, aby plaza dal z nej okamžite dole. Sarah sa bála, že had by mohol trafiť jej ruku a mohla tak prísť k nepeknému zraneniu.

Video: Had zaútočil na mikrofón