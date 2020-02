Video: Chlapec chcel malej koale podať list. Na jej neskutočnú reakciu nebol pripravený

Asi poznáte príslovie o tom, že keď niekomu podáte prst, môže vám schmatnúť celú ruku. K podobnej situácii došlo na okraji mesta Adelaide v Austrálii. Chlapec sa priblížil ku koale, ktorá mala na chrbte svoje mláďa a nežne mu podával list. Mláďa však zjavne nemalo záujem o potravu, ako skôr o tvora, ktorý mu ju podáva.

Dôverčivá koala zliezla z chrbta matky a vyštverala sa chlapcovi po ruke. Pazúry ho museli bolieť, no kvôli jedinečnému zážitku to stálo za to. Mladík po krátkom hladkaní nakoniec presvedčil mláďa, aby zliezlo na zem za mamou, ktorá si medzitým ďalej pokojne pila vodu ľahšia o jedného potomka na chrbte.

Video: Koala si vyliezla na chlapca