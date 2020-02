Ako si bezpečne odstrániť gélové nechty z pohodlia domova

Ak patríte k milovníčkam manikúry, určite ste už počuli o tom, že gélové nechty by ste si nemali odstraňovať sami, a už vôbec nie odlupovaním. V mnohých prípadoch je to ale práve naopak.

„Odpoveď záleží od toho, ako necht vyzerá po odlúpnutí laku,“ vysvetľuje dermatologička so špecializáciou na starostlivosť o nechty Dana Sternová. „Ak sa lak podarí odlúpnuť okamžite a povrch nechtu pod ním vyzerá zdravo, píling sa ponúka ako najlepšia metóda. Iné spôsoby odstránenia manikúry (namáčanie do acetónu, elektrické pilníkovanie alebo odlupovanie pomocou drevenej paličky) môžu nechtové lôžko viac poškodiť.“

Podľa Sternovej by ste sa odlupovaniu manikúry mali vyhnúť v prípade, že po odlúpnutí laku necht vyzerá poškodene, sú na ňom biele fľaky, jeho povrch je nerovný, je dehydrovaný, láme sa alebo šúpe.

Ak si chcete odstrániť manikúru v pohodlí domova aj napriek tomu, že nechcete riskovať odlupovací spôsob, pomôžu vám tieto kroky:

1. Odstráňte lesklý povrch

Ak vám na nechte ostala vrstva ochranného laku, jemne ho odstráňte pomocou leštiaceho pilníka. V prípade, že máte na nechtoch ozdobný lak, spilníkujte ho až kým sa nedostanete k základnej farbe. Vďaka tomuto kroku sa acetón dostane k základnej vrstve manikúry, čo urýchli proces jej odstránenia. Dajte ale pozor, aby ste pilníkom nezasiahli nechtové lôžko.

K ďalšiemu kroku prejdite vtedy, keď je lak na nechte matný a pudrový.

2. Obaľte si nechty

Pri tomto kroku vám pomôže odstraňovač laku na nechty so 100-percentným obsahom acetónu. Ten naneste na vatové tampóny tak, aby bol mokrý celý ich povrch, a položte ich na nechty. Nechty s priloženými tampónmi obaľte pomocou alobalu alebo potravinovej fólie a nechajte pôsobiť najmenej 15 minút.

Nechty by mali byť omotané čo najpevnejšie. Uzamkne sa tak teplo, ktoré z nich vychádza, a acetón bude vďaka tomu fungovať rýchlejšie.

3. Odstráňte zvyšnú farbu

Po tom, ako z nechtov odmotáte vatové tampóny, by mala byť odstránená väčšina farebného laku. Pomocou drevenej paličky na nechty odstráňte všetky zvyšky farby, ktorú neodstránil acetón. Ak sa vám nedarí, znovu aplikujte acetónovú kúru na ďalších 5 minút.

Počas celého procesu by ste nemali vyvíjať na necht nadmerný tlak, pretože nechtové lôžko je v týchto chvíľach mimoriadne citlivé.

4. Hydratujte

Po odstránení manikúry počítajte s tým, že nielen necht, ale aj nechtové lôžko ostane mimoriadne suché. Po tom, ako sa zbavíte manikúry, si umyte ruky a na nechtové lôžka naneste olej. „Oleje bohaté na fosfolipidy, ako je slnečnicový olej, pomáhajú posilniť flexibilitu nechtov,“ hovorí Sternová.

Nechty by po drsnom acetónovom zákroku mali aspoň týždeň odpočívať – to znamená, že by ste na ne nemali aplikovať lak ani gélové nechty.

Čo ak sa mi nedarí odstrániť gélové nechty?

Niekedy vám nepomôže ani pridržiavať sa každého kroku v stanovenom postupe – manikúra jednoducho nepovolí. V takýchto prípadoch vám skutočne pomôže už len odborník alebo odborníčka v salóne.