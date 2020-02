Ak máte problémy so srdcom, týmto cvikom sa vyhnite

Cvičenie nikdy nie je na škodu, no pri problémoch so srdcom treba niektoré cviky obmedziť, pretože by mohli váš chorý orgán ešte viac zaťažiť. To však neznamená, že by ste sa celkom mali prestať hýbať. Práve naopak – vhodne zvolené cviky vedia pomôcť vášmu celkovému zdraviu a dokonca posilniť aj srdce. Ktorým cvikom sa treba vyhnúť a čomu sa venovať namiesto nich?

Cviky, ktoré by ste mali vynechať

Izometrické cviky – to sú tie, pri ktorých si naťahujete svaly smerom jeden proti druhému alebo proti inému stabilnému telesu. K izometrickým cvikom patria:

kliky a sed-ľahy

plank (doska)

dvíhanie panvy zo zeme

Silové cviky – slúžia na zväčšenie a posilnenie svalov; môže pri nich stúpať krvný tlak a znižujú hladinu kyslíka v krvi. K silovým cvikom patria:

cviky s pomocou gumy na cvičenie

posilňovanie

Aké cviky sú pre vás najvhodnejšie

Strečing – nevplýva priamo na srdce. Vďaka strečingu získate lepšiu rovnováhu, ohybnosť a zdravšie svaly a kĺby. K strečingovým cvičeniam radíme napríklad samotný strečing, jogu alebo tai-chi.

Aerobické cviky – zlepšujú prúdenie krvi a okysličovanie tela. Ani pri takomto cvičení by ste to ale nemali preháňať. Do zoznamu vhodných cvikov zaraďte napríklad rýchlu chôdzu, vodný aerobik, ľahký kondičný beh alebo bicyklovanie

Pár rád na záver

Pite veľa vody. Hydratujte sa aj vtedy, keď nepociťujete smäd, a to najmä v horúcom počasí. Viac ako pre iných je pre vás dôležitý pitný režim.

Odpočiňte si. Nepreháňajte to so žiadnou aktivitou a medzi jednotlivými cvikmi si doprajte oddych.

Necvičte vonku, ak je príliš teplo, vlhko alebo chladno. Extrémne poveternostné podmienky majú negatívny dopad na krvný obeh, čo sa môže prejaviť sťaženým dýchaním a bolesťou v hrudi.

Načúvajte svojmu telu. Je samozrejmé, že ak sa cítite unavene, nepohodlne, spotene alebo sa vám zle dýcha, so športom by ste mali prestať a pokračovať po krátkom oddychu.

Opýtajte sa doktora. Váš lekár najlepšie vie, aké športy sú pre vás vhodné a nevhodné berúc ohľad na konkrétnu diagnózu.