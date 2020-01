Nebezpečné a bizarné konšpirácie o koronavíruse – týmto „faktom“ neverte!

Ľudská kreativita nepozná hraníc, hoci v niektorých prípadoch by opak nebol na škodu. Ako pri mnohých ďalších významných udalostiach z histórie sa aj pri koronavíruse môžeme presvedčiť o tom, že si vyslúžil vlastné konšpiračné teórie.

Šíreniu dezinformácií v modernej dobe pomáhajú predovšetkým médiá, a tak nikoho neprekvapí, že svet sa po prepuknutí epidémie koronavírusu zmieta v strachu. Často sú však informácie o jeho šírení a priebehu mylné alebo neúplné.

Mnohí ľudia napríklad poukazujú na fakt, že rozsiahle epidémie sa od roku 1620 vždy odohrali v 20. roku každého storočia. Veľký londýnsky mor zabíjal v roku 1720, pandémia cholery prepukla o 100 rokov neskôr, so španielskou chrípkou sme sa trápili v roku 1920 a v roku 2020 nás desí koronavírus.

That’s a strange pattern of pandemic outbreaks. Hope it’s not that serious this time:

1720: The Great Plague

1820: 1st Cholera Pandemic

1920: The Spanish Flu

Aby ste mohli veriť takýmto výpočtom, museli by ste najprv celkom odignorovať niekoľko epidémií, ktoré sa odohrali v období medzi týmito rokmi a úplne zabudnúť na to, že španielska chrípka vypukla už v roku 1918. Pandémia cholery odštartovala v roku 1917 a skončila v roku 1824.

Paniku šíria aj v zahraničí známe konšpiračné plátky. Jedným z nich je portál Natural News, ktorého vlastník Mike Adams v rozhovore pre reláciu konšpiračného teoretika Alexa Jonesa povedal, že ľudstvo je na pokraji zániku.

„Pre ľudstvo je to konečná,“ povedal Adams o víruse, ktorý dosiaľ nezabil viac ako 200 ľudí. „Prežijú len niektorí jedinci. Musíme zmeniť stratégiu. Aj vy môžete prežiť pomocou informácií na mojom portáli a tu v InfoWars (názov relácie – pozn. Red.).“

Pravda je taká, že skutočne nemusíte všetko svoje úsilie vynakladať na prežitie apokalypsy. Je vysoko pravdepodobné, že nežijete v kritických oblastiach Číny, takže jediná rada, akej by ste sa mali držať, je často si umývať ruky mydlovou vodou a vyhnúť sa kontaktu s nakazenými ľuďmi. Tých na Slovensku zatiaľ nemáme vôbec.

Vírus ako biologická zbraň

Vašej pozornosti určite neuniklo – alebo vám to, nedajbože, samotným napadlo – tvrdenie o tom, že čínski vedci vypustili vírus, ktorý sami vyvinuli v laboratóriu. „Vo Vu-chane, ktorý je považovaný za epicentrum čínskeho koronavírusu, sa nachádza laboratórium so 4. úrovňou bezpečnosti, ktoré skúma 'najnebezpečnejšie patogény na svete'. Niektorí preto tvrdia, že vírus mohol náhodne uniknúť z laboratória,“ píše na Twitteri známy kontroverzný bloger Paul Joseph Watson.

Watson síce explicitne nenapísal, že vírus unikol z laboratória, no mnohí jeho fanúšikovia nad tým v komentároch polemizujú. To, čo o víruse zatiaľ vieme, je, že sa na ľudí pravdepodobne preniesol z netopierov.

Do zložky s najväčšími bizarnosťami by sme pokojne mohli zaradiť konšpiráciu o tom, že koronavírus si už v roku 2015 nechal patentovať miliardár Bill Gates s manželkou Melindou.

V zozname amerických patentov sa skutočne spomína meno dobročinnej nadácie Gatesovcov a je pravda, že má súvis s koronavírusom. Niektorým ale treba pripomenúť, že pojmom koronavírus sa označuje celé zoskupenie vírusov (patrí k nim aj SARS) a patent je bol vystavený pre potenciálnu vakcínu, ktorá by v budúcnosti mohla byť vyvinutá na liečbu dýchacích ochorení – u vtákov.

Liek na koronavírus

Medzi obľúbené konšpiračné teórie o komplikovaných ochoreniach samozrejme patria aj tie, ktoré sa zameriavajú na alternatívnu liečbu. Niektorí napríklad tvrdia, že koronavírus sa dá odstrániť obyčajným vitamínom C, čo nepotvrdil žiadny legitímny zdroj.

Na verejnosť prenikajú aj informácie o tom, ako čínska vláda strieľa do davov, ktoré sa snažia uniknúť z karanténnej zóny. Opäť ide o ničím nepodložené tvrdenie. Ľudia, ktorí na záberoch z karanténnych zón v Číne počuli vzdialené výstrely, možno zabudli na to, že ázijská krajina prednedávnom slávila príchod nového roka. Tak, ako u nás, aj na východe tento akt sprevádzajú výbuchy pyrotechniky.

Na záver nesmieme zabudnúť na mudrcov, ktorí tvrdia, že vláda (je jedno ktorého štátu) zatajuje skutočný počet nakazených. Ich slová vie vyvrátiť jediný link na interaktívnu mapu s aktuálnym rozmiestnením vírusu vo svete alebo dôveryhodné spravodajské služby – čo napokon platí o všetkých konšpiráciách.