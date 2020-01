Video: Svedok zachytil helikoptéru Kobeho Bryanta. Toto robil pilot pred zrútením

Očitý svedok zachytil na video krúžiaci vrtuľník Kobeho Bryanta len 30 minút pred smrteľnou haváriou v Glendale v Kalifornii. Leteckí experti sa v prvom rade pýtajú, prečo vrtuľník lietal v hmlistom počasí.

„Pilot vykonával veľmi agresívny krúžiaci manéver, preto som šiel to natočiť, pretože to bolo také hlasné," uviedol svedok na Twitteri.

Autenticita záberov bola potvrdená v Today Show podľa toho, že svedkov dom naozaj stojí v oblasti letovej dráhy spomínaného vrtuľníka.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv