Iniciatíva D3preEurópu upozorňuje na hroziaci kolaps dopravy na Kysuciach

Premostenie svetelnej križovatky na ceste I/11 v Radoli pri Kysuckom Novom Meste je jedným z riešení zložitej dopravnej situácie na Kysuciach. Podľa predstaviteľov iniciatívy D3preEurópu sa súčasný nepriaznivý stav ešte zhorší po spustení úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a dokončení prihraničných úsekov ciest v Česku a Poľsku. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii v Krásne nad Kysucou.

Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa upozornil, že intenzita dopravy stúpne o niekoľko tisíc áut. „Dopravné problémy sa presunú zo Svrčinovca a Čadce na križovatku do Radole, kde sa čaká od desiatich minút do hodiny. V Čadci sa čaká od pol hodiny do dvoch hodín, niekedy 2,5 hodiny. Keď sa to zlúči v Radoli, tak budeme mať trojhodinové čakanie. A to zahltí celú cestu I/11. Doteraz boli blokované dopravou tri obce, potom budú celé Kysuce,“ podotkol Grapa.

„Navrhujeme preto dočasné riešenie a s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) rokujeme, aby sa kľúčový úsek premostil. Tým pádom tranzitnú dopravu pustíme v podstate ponad križovanie ciest III. triedy Kysucké Nové Mesto – Radoľa a nebude sa tam zdržiavať. To je dočasné riešenie. Optimálnym riešením je dostavba diaľnice D3 na Kysuciach,“ zdôraznil primátor Krásna nad Kysucou.

Podľa hlavného predstaviteľa iniciatívy D3preEurópu Ľubomíra Jánošku zmenila iniciatíva doterajšie logo D3preKysuce, aby poukázala na prepojenie diaľnice D3 na európsku cestnú infraštruktúru. „Dnes sme účastníkmi boja o posledné európske peniaze. To je náš najväčší problém - vidíme pomerne málo peňazí prisľúbených pre infraštruktúrne projekty v plánovacom období 2021 – 2027. Musíme presvedčiť Slovensko, že toto je skutočne európsky problém a veľký objem peňazí musí byť presunutý na dostavbu D3 na Kysuciach,“ zdôraznil Jánoška.

Podotkol, že v Kysuckom Novom Meste je celkovo zamestnaných okolo 12.000 ľudí, ktorí tam poväčšine dochádzajú a dováža sa tam aj veľa tovaru. „K tomu musíme prirátať medzinárodný severo-južný tranzit, ale aj veľký tranzit medzi dodávateľskými fabrikami do automobilového priemyslu medzi Žilinou, Ostravskom a Poľskom. Keď sa dopravný kolaps presunie zo Svrčinovca do Radole na križovatku, tak sa to nedá vyriešiť jednoduchým riešením bez investícií,“ vysvetlil Jánoška.

Pripomenul, že oneskorená je aj výstavba privádzača do Kysuckého Nového Mesta. „Bude odhadom na konci roka 2023, prípadne na začiatku roka 2024. To už budeme tretí rok v spustenom tranzite z Čadce smerom na Žilinu a naopak. Predpokladáme, že najväčší nárast tranzitu a dopravy bude až po dokončení poľských úsekov a dokončení obchvatu Třinca v Českej republike. Potom už vôbec nevieme garantovať ľuďom, že sa dostanú do práce v reálnom čase, ale ani dopravu tovaru v reálnom čase,“ uzavrel Jánoška.