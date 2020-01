Video: Relácia z roku 1989 správne predpovedala, ako budú vyzerať domácnosti budúcnosti

V uplynulých rokoch sme získali prístup k množstvu inovácií, ktoré nám denne zľahčujú život. Nie je ťažké uvedomiť si, že v súčasnosti žijeme inak, ako sme žili pred 30 rokmi. Len málokto si vtedy dovolil predpovedať, ako bude vyzerať budúcnosť, no napriek tomu sa to niektorým podarilo uhádnuť.

Program britskej stanice BBC v roku 1989 správne predpovedal, ako budú vyzerať domácnosti v roku 2020. V šou Tomorrow’s World vtedy účinkovali odborníci, ktorí už v tom čase hovorili o zariadeniach ako je inteligentný hlasový asistent, smart termostat a bezdrôtové nabíjanie.

Moderátorka Christine MacNultyová v epizóde uviedla: „Ľudia sa budú tešiť zo všetkých benefitov moderných technológií, ale bez množstva komplexných technológií, ktoré máme dnes.“

„Budú mať domy, ktoré budú pracovať za nich. Všetko sa to uskutoční do roku 2020. Budeme ovládať veci bez kľučiek a tlačidiel. Samotná technológia bude vbudovaná do látok a nábytku.“