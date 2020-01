Obyčajná soľ zohrá pri liečbe rakoviny v budúcnosti veľkú rolu, myslia si vedci

Za posledné desaťročia sa lekárom podarilo vyvinúť množstvo liekov zacielených na ničenie rakovinových buniek. Väčšinovým problémom však ostáva to, že tieto liečivá neubližujú len zhubným bunkám, ale aj tým zdravým.

Vedci dodnes skúmajú spôsoby, ako minimalizovať negatívny dopad liečiv na zdravé tkanivá. Niektorí z nich majú za to, že odpoveď sa môže nachádzať v chloride sodnom, alebo soli.

Chlorid sodný je nevyhnutná látka pre život človeka. Keď sa však dostane na nesprávne miesta, môže zapríčiniť bunkovú smrť. Preto sa na povrchu každej bunky nachádzajú chloridové ióny, ktoré soli zabraňujú preniknúť dovnútra.

Soľ by mohla hrať rolu Trójskeho koňa

Odborníci z Univerziti v Georgii si myslia, že „nanočastice chloridu sodného (SCNPs) môžu byť využité ako Trójsky kôň pri prepravovaní iónov do buniek a narúšaní iónovej homeostázy.“

Keďže sa tieto nanočastice dokážu bez problémov dostať dovnútra bunky, môžu sa v nej rozpustiť a uvoľniť tak ióny sodíka a chlóru, ktoré sa v nich nachádzali. Ióny potom narušia bunkové funkcie a poškodia plazmovú membránu na povrchu bunky. Tým dôjde k uvoľneniu sodíka a chlóru, na čo imunitný systém zareaguje rovnako ako na zápal.

Vedci otestovali teóriu na myšiach, ktorým vpichli nanočastice do rakovinových buniek a sledovali ich vývoj. Rast nádorov potom porovnali s rastom nádorov u myší v kontrolnej skupine. Výsledky odhalili, že nanočastice chloridu sodného spomalili rast tumorov o 66%. Okrem toho sa nenašiel žiaden dôkaz o poškodení zdravých orgánov myší.

Bezpečná metóda?

Podľa vedcov ide o bezpečný spôsob liečby rakoviny. Ako vysvetľuje vedúci autor štúdie Jin Xie, „po liečbe sa nanočastice rozpadnú na soli, ktoré splynú s telesnými tekutinami a nespôsobujú systematickú alebo akumulatívnu toxicitu.“

Zdá sa, že rakovinové bunky odpovedajú citlivejšie na prítomnosť nanočastíc ako zdravé bunky. Vedci predpokladajú, že dôvodom je zvýšený obsah sodíka v rakovinových bunkách, ktoré sa ním teda rýchlejšie presýtia.

Očkovanie proti rakovine

Znie to možno odvážne, no chlorid sodný by v budúcnosti mohol zohrať významnú rolu pri vývoji vakcíny proti vzniku rakoviny. Po tom, ako boli myšiam vpichnuté bunky usmrtené nanočasticami chloridu sodného, sa zistilo, že tieto myši boli viac odolné voči vzniku rakoviny. Vyhubené rakovinové bunky sa teda správali ako vakcína.

Pri ničení rakovinových buniek pomocou nanočastíc chloridu sodného totiž dochádza k ich prasknutiu, ktoré, ako sme už vysvetlili, vedie k imunitnej odpovedi.

Predtým, ako sa látka začne používať pri liečbe ľudí, musí ešte prejsť detailnejším testovaním. Xie ale nestráca nádej. Verí, že sa mu podarilo nájsť liek na rakovinu močového mechúra, prostaty, pečene a rakovinu v oblasti hlavy a krku.