Video: Ukrajinské lietadlo nezasiahla len jedna strela. Záznam ukázal nové skutočnosti

Nové video z bezpečnostnej kamery ukazuje, že ukrajinské lietadlo po vzlete z teheránskeho letiska 8. januára zasiahli v rozmedzí asi 30 sekúnd dve iránske strely. Informoval o tom americký denník The New York Times.

Strely boli zrejme odpálené zo zhruba 13 kilometrov vzdialenej iránskej vojenskej základne, uviedol NYT. Ani jedna z rakiet ale lietadlo neposlala hneď k zemi. Posádka sa snažila s lietadlom v plameňoch vrátiť na letisko, ale o niekoľko minút neskôr explodovalo a zrútilo sa blízko dediny Chaladž Abad.

Práve po zásahu prvou strelou už podľa NYT prestal fungovať rádiový vysielač v kokpite, ktorý spolupracuje s pozemným radarom.

Zásah podľa NYT zachytila ​​bezpečnostná kamera na streche pri dedine Bídkané, ktorá sa nachádza asi šesť kilometrov od iránskej vojenskej základne.

Na videu je vidieť dátum 17. 10. 2019, nie 8. januára 2020, kedy lietadlo bolo zostrelené. Podľa The New York Times je to dané tým, že kamerový systém, ktorý udalosť zachytil, používa perzský, nie gregoriánsky kalendár.

Ôsmy január zodpovedá v perzskom kalendári 18. dňu mesiaca dei, desiateho mesiaca v perzskom kalendári. Na videu by sa teda malo zobrazovať dátum 18. 10. 2019. Tento jednodňový nesúlad možno podľa jednej teórie vysvetliť rozdielnymi prestupnými roky a mesiacmi v perzskom a gregoriánskom kalendári.

Ukrajina žiada Irán o vydanie zapisovačov letových údajov zostreleného boeingu

Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní požiadali Irán, aby ukrajinským vyšetrovateľom vydal záznamníky letových údajov z lietadla Boeing 737 leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines, ktoré bolo pred týždňom omylom zostrelené iránskou armádou.

Ako spresnila agentúra Ukrinform, na Irán sa v mene Ukrajiny obrátili generálneho prokurátora a tajná služba SBU.

Ukrajina minulý týždeň vyslala do Iránu tím expertov, medzi ktorými sú aj vyšetrovatelia okolností zostrelenia malajzijského lietadla Boeing 777 počas jeho letu nad východnou časťou Ukrajiny z júla 2014.

Ukrinform pripomenul, že na základe zistení ukrajinských vyšetrovateľov i priznania velenia iránskych revolučných gárd k zostreleniu ukrajinského lietadla Boeing 737 rekvalifikovala teraz ukrajinská prokuratúra túto tragédiu ako úmyselné zabitie dvoch alebo viacerých ľudí. Koná aj vo veci zničenia lietadla, ktoré patrilo spoločnosti Ukraine International Airlines.

Predsúdne vyšetrovanie bolo na Ukrajine zverené hlavnému vyšetrovaciemu oddeleniu SBU, dodal Ukrinform.

Predseda vlády Olexij Hončaruk v utorok informoval, že vláda vyplatí rodinám osôb zabitých pri havárii lietadla v Iráne ako pomoc sumu 200.000 hrivien (7475 eur) a bude monitorovať proces odškodňovania od poisťovacích spoločností.

Ukrajinské lietadlo sa pred týždňom, 8. januára, zrútilo len niekoľko minút po štarte z teheránskeho Letiska imáma Chomejního. Na palube bolo 176 ľudí, z ktorých nikto neprežil. Medzi obeťami sú občania Ukrajiny, Iránu, Kanady, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie.

Iránska strana najprv tvrdila, že k nehode došlo v dôsledku technických problémov lietadla. Neskôr, 11. januára, Irán oznámil, že ukrajinské lietadlo omylom zostrelila iránska armáda, konkrétne jej zložka revolučné gardy.